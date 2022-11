Antena 3 estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca “Hermanos” (”Kardeşlerim”) el pasado 31 de octubre. De esta manera, descubrimos grandes revelaciones sobre la vida de Kadir (Halit Özgür Sari), Ömer (Yiğit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun) y Emel (Aylin Akpınar).

En ese sentido, tras lo ocurrido en anteriores episodios, fuimos testigos de la bondad de Kadir al ayudar a Cemile, las dudas de Nebahat sobre su matrimonio, el bello gesto de Doruk a favor de su amada Asiye, así como otros hechos claves.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce 5 cosas que pasaron en la telenovela turca “Hermanos”, durante el capítulo del lunes 31 de octubre del 2022, emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EL LUNES 31 DE OCTUBRE EN LA TELENOVELA “HERMANOS”?

1. Kadir ayuda a Cemile

Luego de que Cemile robara el dinero de los Eren, le entrega el botín a su hermana, quien la traiciona y la abandona. La joven trata de perseguirla, pero sufre un accidente que la deja con un grave golpe en la cabeza.

Lejos de molestarse, Kadir la ayuda y la lleva al hospital, donde promete que no le dirá nada a su familia ni a la policía. El muchacho, dentro de todo, sabe lo difícil que fue para ella vivir tantos años en el orfanato.

Entonces, cuando le confiesa a sus hermanos que han perdido el dinero, los chicos se dan cuenta de que su sueño de abrir un restaurante no se podrá cumplir. Incluso, parecen estar perseguidos por la mala fortuna.

El accidente de Cemile en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. Nebahat cansada de las mentiras de Akif

Después de años viviendo al lado de Akif y sus mentiras, Nebahat está cansada de la situación y se lo cuenta a su esposo. Él, al escucharla, le pregunta por qué no se divorcia.

De esta forma, la madre de Melisa y Doruk le revela que no puede hacerlo, ya que es consciente de que no tiene apoyo financiero, pues no posee ahorros, ni ingresos fijos y no ha trabajado antes.

Simge Selçuk como Nebahat Atakul en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. Ömer confiesa que ayudó a Harika

En un acto de generosidad, Ömer decidió pagar la matrícula de su hermana Harika al saber que Suzan no tenía el dinero para hacerlo. Sin embargo, fue Tolga el que se atribuyó el mérito.

Cuando el joven se entera de este malentendido, le cuenta a su madre la verdad: fue él quien cubrió todos los gastos. Frente a esto, Suzan se siente muy feliz de tener a su lado a alguien tan noble como Ömer.

Yiğit Koçak como Ömer Eren en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

4. El bello gesto de Doruk hacia Asiye

Tras el fin de la relación entre Doruk y Asiye, ambos la están pasando muy mal. Si bien se extrañan, están muy molestos por los sucesos que le pusieron fin a su romance y no retroceden en su decisión.

Pese a esto, Doruk no duda en darle una mano a su amada cuando la propone como cantante en la actividad de un amigo. Él sabe que, momentáneamente, lo único que puede hacer por ella es apoyarla a la distancia.

Onur Seyit Yaran como Doruk Atakul en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5. Akif detrás de Suzan

Finalmente, Akif tuvo cierto cargo de consciencia al saber lo que hizo con Suzan: la dejó en la calle. Por eso, quiere reparar su error comprándole una casa a la madre de Harika como obsequio.

La mujer se niega a aceptarlo y, justo en ese momento, aparece Nebahat. Como parte de su mentira, al hombre solo le queda decir que la propiedad que adquirió es para su esposa. ¿Ella seguirá creyendo en sus mentiras? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Celil Nalçakan como Akif Atakul en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

ASÍ PUEDES VER “HERMANOS” EN ESPAÑA

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.