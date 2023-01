En los capítulos de “Hermanos”, que emitió Antena 3 el 16 y 17 de enero, Sengül es estafada y pierde la casa que le dio Akif para que calle sobre la muerte de Kadir; y, además, Süsen está cada vez más decidida a contarle toda la verdad a Ömer sobre qué pasó aquella fatídica noche con su hermano, aunque Kaan quiera evitarlo. En tanto, hay parejas que su unen, otras que se separan y, al parecer, hay una por surgir. La producción otomana tiene de todo.

“Kardeslerim”, nombre original de la producción turca, ha llegado a más de 40 países. Y es que la historia de los hermanos Eren ha sabido calar en la audiencia con una trama poco predecible, que los ha llevado en España a mantener altos índices de sintonía.

La semana pasada, Akif le ofreció a Sengül dinero y la propiedad de su casa a cambio de no contar la verdad sobre la muerte de Kadir, pero esta semana, los sueños de la tía de los Eren se derrumbaron y, además, deberá seguir callando el secreto que la carcome por dentro.

5 COSAS QUE PASARON EN “HERMANOS” DEL 16 AL 17 DE ENERO

Revive los momentos más resaltantes que pasaron en la telenovela turca, que se transmite los lunes y martes, desde las 22:45 horas (hora de España), por Antena 3.

5. Asiye en peligro

Asiye aceptó un trabajo de limpieza para conseguir algo de dinero. Junto a Emel, empieza sus labores, mientras Doruk las espera con el auto para recogerlas. Sin embargo, justo cuando Asiye se subió a la ventana para limpiar los cristales (de manera insegura), su novio la pasó muy mal creyendo que podría caerse. El muchacho subió de inmediato a salvar a su amada, pero, por fortuna, todo quedó en un gran susto.

4. Harika se disculpa con Ömer

Harika le contó a Suzen que no pasó el examen para obtener la beca y le pidió que la matricule, pese a que sabe que no tiene dinero. Sin embargo, los problemas no acaban para ellas. La estufa se malogró y Ömer acudió a repararla. La mujer se dio cuenta que hay un problema entre sus hijos porque la joven no le agradeció al chico Eren por su ayuda. Suzan se entera lo que sucedió con el examen de la beca estudiantil y le pide a Harika que se disculpe y ella lo hace. ¿Mejorará su relación?

3. Aybiké termina con Berk y Tolga se declara

Aybiké termina con Berk, pero no le dice que la razón es que su madre habló mal de ella y Ogulcan el día que estuvieron en su casa, sino que ya no le gusta. El joven, destrozado y confundido por la situación, se pone celoso al ver a su ex y Tolga conversando juntos y golpea a su compañero. Tolga, que no puede contenerse, asegura ante todos que la única que le interesa es Cemilé, a quien le confesará su amor. ¿Una nueva pareja en la escuela? Berk, en tanto se enterará la razón del fin de su relación.

2. Sengül es estafada y pierde la casa

Luego de que Akif le entregara las escrituras de la casa en la que está viviendo para asegurarse que no dirá nada sobre la muerte de Kadir, Sengül visita a un constructor llamado Ferhat para venderle el terreno a cambio de apartamentos para su familia y sus sobrinos. El hombre, sin embargo, resultó ser un estafador y vendió su casa a sus espaldas para saldar una importante deuda. Sengül no lo puede creer, cuando aparece el nuevo sueño. Grita, envuelta en lágrimas, ante su marido que la han engañado, pero Orhan, que no está al tanto del acuerdo entre su esposa y Akif, no entiende cómo es posible que el terreno fuera suyo.

1. Ömer acusado de robo y Süsen a punto de confesarlo todo

Süsen y Ömer están cada vez más cerca, pero Kaan le advierte que, si habla sobre la muerte de Kadir, le irá muy mal. Para separarlos, robará una costosa pulsera de la joven y la pondrá en el libro de Ömer, pero todo quedará grabado. La chica, harta de tantas amenazas y manipulaciones, se dirige a Ömer y, tras ofrecerle disculpas por el mal momento, le dice que Kaan fue quien robó la pulsera, pero agrega: “Hay algo que debes saber y que debí decirte hace mucho”. Kaan le pide que no lo haga. ¿Se atreverá?

Kaan quiere evitar que Süsen cuente la verdad sobre la muerte de Kadir, pero ella está cansada de sus manipulaciones (Foto: NG Medya)

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Ömer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar. Sin embargo, el joven pierde la vida en un accidente tras descubrir quién mató a su padre. Ömer, Asiye y Emel deben aprender a vivir sin él y sortear nuevos obstáculos.