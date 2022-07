“Hermanos” es la nueva producción turca que llegó a Antena 3 y que desde su estreno ha logrado cautivar a la teleaudiencia con su conmovedora historia. El drama que relata las vivencias de cuatro hermanos quienes quedan huérfanos emitió el lunes 4 de julio un nuevo episodio. Por ello, aquí te contamos los mejores momentos que ocurrieron.

Estrenada originalmente con el nombre de “Kardeşlerim”, esta producción otomana cuenta con la participación de jóvenes actores como Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar.

“Hermanos” ha sido considerada como una de las telenovelas más famosas de los últimos tiempos y la buena sintonía que obtuvo en su natal Turquía así lo demuestra. Gracias a ello pudo llegar a otros países como Argentina, Chile, Perú, España, entre otros.

La telenovela "Hermanos" tuvo un buen estreno en España (Foto: NGM)

Precisamente, en España este drama se transmite a través de la señal de Antena 3 y fue estrenada el pasado 26 de junio. Luego pasaría a tomar el horario dejado por la telenovela “Inocentes”.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EN SU CAPÍTULO DEL LUNES 4 JULIO?

1. Nebahat le cuenta a Suzan que Akif la engaña

Nebahat está muy preocupada y frente a Suzan le confiesa que Akif le engaña. Asimismo, le saca una de las pruebas que tiene y es un pendiente que le pertenece, precisamente, a Suzan. Fue una asistenta de los Atakul quien le entregó ese objeto a Nebahat.

Suzan recuerda la noche de pasión que tuvo con Akif y también el lugar donde se le cayó. “No te lleves un disgusto sin saber nada. Tendrías que hablar con Akif, primero”, dice Suzan.

“Akif nunca me ha hecho daño, me quiere. Que bien me siento hablar contigo, Suzan, pero ¿puede quedar esto entre nosotros?”, señala Nebahat.

Tras ello, la mujer se va de lugar un poco más tranquila, mientras Suzan aún sigue preocupada y decide quedarse.

2. Doruk genera problemas a Ömer y Oğulcan

Su nueva vida en el colegio no será nada fácil para Ömer, Asiye y sus primos. Es por ello, que el grupo de Doruk, hijo de Akif, le harán la vida en imposible a los nuevos estudiantes.

Doruk señala que tienen una deuda por el auto que golpearon, ante ello Ömer indica que su hermano pagará la deuda; sin embargo, le reprochan porque su dinero no alcanzará para cancelar todo.

Doruk tiene un plan para humillarlos y les pide que besen el urinario para restarle 3 mil liras de la deuda y también el lavadero de manos. Oğulcan decide acceder a hacer lo del lavadero.

Todo ello ocurre frente a Ömer quien se resiste a hacerlo. Pero Oğulcan es sacado a la fuerza del baño mientras que Doruk y sus amigos tratan de hacer que Ömer bese el urinario.

Ömer y Oğulcan se enfrentan a Doruk y sus amigos (Foto: NGM)

3. Suzan conversará con Akif de su relación

Akif es un hombre casado pero eso no le importará y vivirá una aventura amorosa con Suzan. La mujer está muy nerviosa y tiene miedo que se descubra toda la verdad.

Ambos conversan en un restaurante y Akif le dice que Nebahat sospecha lo de ellos. “Yo me encargo de ella”, le dice el hombre.

La preocupación de Suzan es porque Nebahat la llamó y le indicó que había encontrado un pendiente en su casa. Pero a Akif eso no parece importarle.

Akif hablará con Suzan en un restaurante (Foto: NGM)

4. Kadir salvó la vida de Akif

Ismet tiene una discusión con Akif y lo empujó al vacío. Kadir llega en ese momento e Ismet le dice que lo deje y que no lo ayude; sin embargo, decide llevarlo al hospital.

Melisa llega junto a su madre y Doruk al hospital buscando información sobre lo que le pasó a Akif. Pero en ese instante aparecerá Kadir y Doruk lo agarrará de la casaca, pero el joven le dice que él no le ha hecho nada.

Un policía le señala que Kadir llevó a Akif hasta el hospital. Kadir les cuenta a la familia que el hombre se desmayó. El médico les indica que tiene lesiones pero no es nada grave. Tras ello, acuden a hasta su habitación para verlo.

Akif sufrió un accidente (Foto: NGM)

5. Melisa invita a Kadir a su fiesta

En el colegio Doruk está junto a sus amigos y su hermana, Melisa y para hacerlo quedar mal a Kadir lo llama y le pide la carta para que pida algo de comer.

Kadir acepta sin ningún problema mientas que Doruk y sus amigos humillan al joven Eren. Melisa está cansada de esta situación e invita a Kadir a su fiesta. “Quiero ser amiga suya, Doruk. ¿Qué problema hay?”, dice Melisa.

Luego que Kadir rechazara la invitación, Melisa invita a Ömer y Asiye a su fiesta quienes aceptan ir junto a sus primos.

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

Si te encuentras en España, puedes ver la telenovela “Hermanos” a través de la señal de Antena 3. Hasta el momento, se sabe que el martes 28 de junio se emitirán nuevos episodios, a las 10:45 p.m.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la serie a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.