Este 2022 se estrenó la novena temporada de “Al fondo hay sitio” (AFHS) y, sin dudas, sigue dando de qué hablar con las nuevas revelaciones sobre los protagonistas de la serie.

Como sabemos, muchos de los integrantes del elenco han formado parte de anteriores entregas de la exitosa producción. Entre ellos, el recordado Hiro Moroboshi, a quien le da vida Paolo Goya.

¿Quieres saber más sobre la carrera profesional de este artista? A continuación, conoce qué estudió Paolo Goya, el actor que interpreta a Hiro en la serie de América TV “Al fondo hay sitio”.

¿QUÉ CARRERA ESTUDIÓ PAOLO GOYA DE “AFHS”?

Paolo Goya estudió diseño gráfico y luego trabajó como publicista. Además, se ha desempeñado como cocinero y cantante, así como colaborador de campañas contra la violencia infantil.

Durante una entrevista con el canal Watshoitv, el intérprete reveló que participó en un taller de jóvenes actores y tuvo su primer rol en la telenovela “La Rica Vicky”. No obstante, decidió dedicarse a su carrera profesional: “Fue muy divertido. Sí me gustó bastante (la experiencia), pero vi un poco imposible dedicarme a la actuación, entonces seguí con mi carrera de publicidad. Luego me llamaron para un papel pequeño en ‘Así es la Vida’ y luego, ‘Al Fondo Hay Sitio’”, señaló.

Vale precisar que, en un inicio, fue todo un reto asumir el papel de Hiro, mientras seguía laborando como diseñador. De esta manera, el actor admitió que las largas jornadas de grabación no le permitieron tener un horario normal.

“Todos los días recibo un guion nuevo, por ejemplo. Voy a mi casa, ensayo lo que tengo y recién en la noche me dicen ‘oye, mañana, por si acaso, grabas otra vez’. Entonces, sí es un tema que no puedes programar”, confesó al referido medio.

Hiro frente a la mansión Maldini-Montalbán (Foto: Paolo Goya / Instagram)

HIRO EN LA NOVENA TEMPORADA DE “AFHS”

Pier Paolo Goya Kobashigawa, el nombre completo del actor, interpreta a Hiro Moroboshi en la novena temporada de “Al fondo hay sitio”. El personaje es parte del personal de servicio de la familia Maldini-Montalbán y se caracteriza por ser honorable, tímido y disciplinado.

A través de una entrevista para el programa “Estás en todas”, Goya contó que estaba en Tailandia cuando recibió la propuesta de participar en “AFHS 2022″. Si bien meditó mucho respecto a aceptar, finalmente retomó el personaje al que le tiene tanto cariño.

“Hiro no tuvo su final, su historia ahí quedó y eso me alegra porque quizás ahora se pueda resarcir eso. Vamos a ver qué pasa”, expresó el artista.

Paolo Goya y Adolfo Chuiman, dos de los actores de "Al fondo hay sitio" (Foto: Paolo Goya / Twitter)

¿CÓMO PUEDO VER “AL FONDO HAY SITIO”?

Los episodios de la temporada 9 de “Al fondo hay sitio” pueden ser vistos a través de América TV, como ha sido costumbre desde su primer capítulo, a las 8:30 p.m.

Además, la serie también puede disfrutarse desde tvGO, la aplicación oficial de América Televisión donde podrás disfrutar de toda la programación a través de un dispositivo móvil, de manera gratuita (después de 24 horas de haberse estrenado en pantalla) o mediante un pago de suscripción desde S/. 9.90 (desde el mismo día de emisión y sin publicidad).