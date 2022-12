El actor es toda una celebridad en la industria del entretenimiento azteca, por lo que cada vez que hace o dice algo es noticia. Esta vez Humberto Zurita volvió a estar en los ojos de las redes sociales por una publicación conmemorativa a la Virgen de Guadalupe, santa patrona de México, que hace poco estuvo de aniversario y a su madre, que partió a la eternidad este año.

El artista, natural de Torreón, vive una nueva etapa en su vida amorosa . Desde hace algunas semanas se hizo público su romance con la también actriz Stephanie Salas , nieta de la famosísima Silvia Pinal y sobrina de la cantante Alejandra Guzmán.

Sin embargo, en esta ocasión el histrión de 68 años no fue noticia por algo que hubiese pasado con su nueva pareja, sino precisamente por “olvidar” a su antigua pareja y madre de sus dos hijos, Christian Bach, quien falleció a causa de un paro respiratorio en febrero de 2019.

Bach y Zurita estuvieron casados por 33 años (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

HUMBERTO ZURITA “OLVIDÓ” A SU DIFUNTA ESPOSA EN UNA PUBLICACIÓN DE “LA VIRGEN DE GUADALUPE”

El histrión subió a su cuenta de Instagram un post en el que recordaba a su mamá, a quien llamaba “Lupita”, el mismo apelativo que tiene la santa patrona mexicana, quien el último 12 de diciembre estuvo de aniversario.

“Hoy madre: te celebro junto a ella porque es tu santo Lupita, (como te decía toda la gente a la que le diste tu amor incondicional) te vi entregar tu corazón y tu amor, no solo a toda tu familia , sino a cada persona que rozo tu vida”, escribió.

Si bien decenas de internautas no tardaron en felicitar a Zurita por el emotivo mensaje, hubo un par de usuarios que no se tomaron nada bien que el famoso no hiciera mención a su difunta esposa.

¿QUÉ RESPONDIÓ HUMBERTO ZURITA AL “OLVIDO” DE SU DIFUNTA ESPOSA EN UNA PUBLICACIÓN?

“Faltó Christian”, se leyó en algunos comentarios debajo de la publicación del celeb, quien no tuvo inconvenientes en responder a la inquietud de sus fanáticos.

“(El post) Es (para) festejar solo el santo de mi madre, que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Christian (Bach) está siempre en mi corazón”, aclaró Humberto.