El streamer y youtuber más conocido del mundo en habla española ha vuelto a ser noticia por la decisión de empezar a llevar una vida sana, la misma que implica comer mejor y hacer bastante actividad deportiva. Ibai Llanos ha decidido implementar un gimnasio completo en su casa en España y a través de sus redes sociales así lo demuestra.

El gestor de contenido, de 27 años, es además un gran empresario en el rubro digital y de los videojuegos. Además gracias a su visión y personalidad ha creado el Mundial de Globos, que ya celebró dos ediciones .

Ahora el oriundo de Bilbao ha vuelto a comentar que desea mejorar su calidad de vida y por ello viene llevando a cabo una rutina de dieta saludable y ejercicios. ¿Para ello? Ha implementado un completo gym en el segundo piso de su casa.

EL GIMNASIO QUE IBAI LLANOS HA IMPLEMENTADO EN SU CASA PARA BAJAR DE PESO

Mediante sus transmisiones en vivo, el propio Ibai dio detalles de cómo va su nuevo reto: el streamer ha conseguido bajar 7 kilos de peso, sin tener la pretensión de “batir ningún récord mundial”, ni la necesidad de perder 50 kilos en un abrir y cerrar de ojos.

De acuerdo a sus palabras, el objetivo de Ibai es tener “buenos hábitos” porque, durante toda su vida, ha tenido “un problema con la alimentación”, tal y como confesó en Tiktok: “Mi estómago era como una discoteca en la que siempre había fiesta y, ahora, esa discoteca ha chapado. A mí me cabía todo”.

Como parte de su “terapia nutricional” ha llevado a cabo la construcción de un gimnasio en la segunda planta de su casa, al que no le fata de nada: elíptica, pesas, barra, bicicleta estática.

IBAI LLANOS Y SU VERGÜENZA POR ENTRENAR EN PÚBLICO

Tener el gym en tu propia casa anula la típica excusa de “es que no me ha dado tiempo a ir” y, además, te libra de algo que era importante para el celeb: “A mí me daría vergüenza ir a un gimnasio público”, ha dicho en su canal de YouTube.

Mediante sus streamings ha compartido cómo ha ido quedando su gimnasio y las sesiones de entrenamiento que lleva junto a su entrenador personal.