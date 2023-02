Hande Erçel regresa a la televisión acompañada de Burak Deniz en la telenovela turca “İki Yabancı” o “Two Strangers” (“Dos extraños” en español), una historia que promete llevar el talento de los actores a otro nivel. El éxito de “Love Is in the Air”, serie que protagonizó junto a Kerem Bürsin, ha generado una mayor expectativa sobre la nueva aventura de la celebridad en la pantalla chica. Aquí te contamos más de lo que se sabe de la ficción.

Erçel y Deniz ya han protagonizado una producción televisiva antes, la recordada “Hayat: Amor sin palabras”, una historia de 2016 que solo tuvo una temporada de 31 capítulos (102 en la versión internacional) y que finalizó el 19 de febrero de 2017.

La comedia romántica se emitió por Show TV y fue uno de los primeros impulsos en la carrera de Hande, quien dio vida a una estudiante que se enamora de un heredero de una millonaria familia dedicada al rubro textil.

Ahora, “İki Yabancı” es una ficción alejada del estilo de programas que ha hecho la actriz de 29 años y, por ello, muchos esperan que sea uno de sus mejores papeles, ya que la artista había comentado, en anteriores entrevistas, que ya no quería hacer comedias románticas.

¿QUÉ SE SABE DE “IKI YABANCI”, LA NUEVA SERIE DE HANDE ERCEL?

Lo primero que se sabe es que “İki Yabancı”, la nueva novela turca de Hande Erçel con Burak Deniz, no es una comedia romántica, sino un drama. El nuevo reto de la estrella de “Love Is in the Air” cuenta una historia compleja sobre la salud mental.

¿De qué trata “İki Yabancı”? La serie otomana cuenta la historia de un hombre diagnosticado con trastorno bipolar, quien tendrá complicaciones para convivir con los demás y, por supuesto, con su propia vida diaria. Ese es el papel que tendrá Deniz en la nueva ficción otomana. Mientras que Erçel tomará el papel de la psiquiatra a la que acude el otro personaje.

La serie de televisión todavía se encuentra en etapa de rodaje, por lo que se desconocen más detalles sobre su trama, el elenco y hasta las locaciones de la historia. Sin embargo, por los primeros detalles, se espera que sea un drama que lleve a las estrellas a otros caminos en sus facetas como intérpretes, por la complejidad de su propuesta y las necesidades distintas a las comedias románticas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “IKI YABANCI”?

La telenovela turca “İki Yabancı” se encuentra en grabaciones, por lo que todavía no se conoce cuándo será la fecha de estreno en la pantalla chica. Pero, de acuerdo a los habituales trabajos de las producciones en Turquía, la prensa otomana estima que el rodaje culminará en cinco meses y que la primera temporada saldría al aire a finales de 2023.