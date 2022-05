¿Qué pasó entre Aras y Asya en “Infiel”? La doctora ha empezado a vivir una nueva ilusión; mientras Volkan solo piensa en sacarse a Derin de encima. Así de interesante estuvo el capítulo 35 de la telenovela turca del momento, que se emitió el 1 de mayo, a través de la señal de Antena 3. Revive o entérate sus cinco mejores momentos.

El melodrama turco “Sadakatsiz” es protagonizado por Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan) y Melis Sezen (Derin), al que en esta segunda temporada se ha sumado Aras para ponerle más intesidad.

En el capítulo 34 Melih se descubrió que Derin puede caminar. Volkan, ahora, también sospecha de ella puede mover las piernas. De otro lado, Aras gana terreno con la doctora y ahora están más cerca que nunca. Esto es lo que pasó en el último capitulo.

¿CUÁLES FUERON LOS 5 MOMENTOS MÁS IMPACTANTES DE “INFIEL”?

Entérate y revive todo lo que sucedió en el episodio 35 de “Infiel”, el 1 de mayo, a través de la señal de Antena 3.

1. Melih le revela la verdad a Gönul

Melih le cuenta a Gönul que vio a Derin y esta le pide que calle por el momento y ella encontrará la manera de hacer que su hija deje de fingir. Bahar lo escuchó todo desde la puerta. Gönul habla con Derin y le pide que vaya a rehabilitación física, quien, al sentierse atrapada, accede a la propuesta de su madre. Derin, además, cree que ir a la fisioterapia le dará puntos con Volkan porque la verá como una mujer fuerte que lucha por “intentar” volver a caminar.

2. Volkan celoso de Aras

Volkan, al notar que Asya y Aras pasan más tiempos juntos, le pide a la doctora ser precavida porque se trata de un desconocido y no saben si es peligroso. Le dice que no saben si es un criminal o, simplemente, está loco. Asya, muy enfada le dice a Volkan que deje de meterse en su vida, pero lo que no se podía imaginar es que Aras estaba escuchando toda la conversación y siente que ella solo está con él por pena. Este incidente provoca una gran discusión entre Aras y Asya, que termina cuando él le dice que ella es improtante para él.

3. Volkan duda de Derin

¿Qué pasó? Volkan se levanta por la mañana y se sorprende al ver que Derin ha puesto una de sus piernas sobre la suya mientras dormían. Él le pregunta cómo ha podido hacerlo y la joven le responde que habrá sido él y trata de seducirlo. Volkan duda de la situación de su mujer, pero no le dice nada. Se levanta de la cama y solo piensa en que Derin vuelva a caminar cuánto antes para abandonarla.

4. ¿Cuál es la relación de Derin y Aras?

Una incógnita que ronda en la cabeza de todos, es: ¿Cómo Derin conoce a Aras? ¿De dónde se conocen? El día que Derin espiaba en la casa de Asya y Melih la descubre de pie, ella quedó muy impresionada al ver a Aras en casa de su gran enemiga. La única pista sobre su relación es Leyla. La joven busca desesperadamente a esta desconocida que algo tiene que ver con Aras.

5. Aras y Asya se besan

Asya acompaña a Aras a la casa que le ha dado el hospital para hospedarase de forma indefinida, como agradecimiento por solucionar un problema en el sistema de seguridad de la clínica. Luego de dejar algunas cosas, ambos salen al jardín. Aras le toma una foto de la doctora y le dice que está hermosa. Entonces Aras se acerca tímidamente a Aras y le dice: “Eres una mujer muy bella” para después lanzarse a darle un beso en los labios, Ellos no saben que Volkan los ha seguido y está muerto de celos. ¿Cuál será su reacción?