¿Qué pasará en “Infiel”? El domingo 20 de marzo, la telenovela turca “Sadakatsiz” estrena su capítulo 29, con más sorpresas sobre la historia protagonizada por Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen con los personajes de Asya, Volkan y Derin, respectivamente. La serie, que se puede ver en este horario, es uno de los estrenos más esperados del fin de semana en la pantalla chica.

El drama otomano es una de las grandes apuestas de los últimos años. Para su aparición en la televisión pasaron muchas polémicas por los temas que aborda. A pesar del intento de censura, logró debutar el 7 de octubre de 2020 en Turquía.

Desde entonces, a través del Kanal D, ha tenido una aparición sostenida en la programación diaria, con algunas excepciones por la pandemia del COVID-19.

En 2022, la ficción sigue emitiéndose en su emisión original y ya se encuentra en su temporada 2. Mientras que, en España, a través de Antena 3, ya se acerca al final de su primera temporada. Conoce aquí todo lo que se verá en la pantalla chica.

Asya y Volkan, los protagonistas de la telenovela "Infiel". (Foto: Medyapım)

5 MOMENTOS CLAVES DE “INFIEL” QUE PASARÁN EN ANTENA 3

5. La decisión de Volkan

En el capítulo 29 de “Infiel”, Volkan decidirá no recuperar a Asya. Entenderá que la doctora nunca volverá a sus brazos con chantajes y actos violentos. Por ello, el comunicará que ya no intentará restablecer su relación de esposos. Le prometerá que no la incomodará o la llamará en lo más mínimo.

Asya y Volkan cuando todavía eran esposo. (Foto: Medyapım)

4. La confesión del arquitecto sobre su infidelidad

Sin embargo, eso no será todo lo que diga Volkan en el nuevo episodio. El arquitecto se abrirá más con su exesposa y le contará, desde su perspectivas, por qué le fue infiel. Le dirá que se cansó de vivir bajo su autoridad, pero que no la dejaba porque la amaba. Luego, regresará a la casa que comparte con Derin.

Volkan en una escena tensa de la novela turca. (Foto: Medyapım)

3. La nueva ilusión de Nil

Mientras que Nil se cansará de ser maltratada por Hicran una vez más, después de la muerte de su madre de este último. Por ello, ella decidirá no volver a tener contacto con él. En ese lapso, la joven conocerá a un nuevo personaje, primo de Pelin, que se convertirá en su nueva ilusión en la telenovela turca.

Selçuk y Nil discutiendo en "Infiel". (Foto: Antena 3)

2. La nueva clínica y una visita inesperada

Tras varios días de las palabras de Volkan, la doctora Asya abrirá su nueva clínica, con el apoyo de Turgay y Bahar, cuya amistad con Melih crece más hasta lugares insospechados. Sin embargo, la visita en su casa de Asya Adaci, una amiga de su padre, transformará la calma en inquietud. ¿Qué se trae este personaje del pasado?

Asya sorprendida en una episodio de "Infiel". (Foto: Medyapim)

1. La mentira de Derin cerca de su fin

Finalmente, otro de los momentos de “Infiel” que se verá en la pantalla chica es cómo la mentira de Derin se acerca a su final. La joven sigue fingiendo que está esperando un hijo de Volkan. Pero el arquitecto, sin saberlo, la pondrá en jaque cuando le dice que quiere acompañarla a su siguiente ecografía. En el hospital, será Derya quien los atienda con el ultrasonido. ¿Qué sucederá con el secreto de Derin?

Derin quedará impactada con la petición de Volkan. (Foto: Medyapim)

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA “INFIEL”?

Además, esta es la historia de “Infiel”. La trama de la telenovela gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan, quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo Ali (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron, así como de las personas que aparentaban ser sus amigos, pero sabían de la infidelidad de Volkan.