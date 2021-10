“Infiel”, la telenovela turca que le tomó la posta a “Mi hija”, también ha calado en la audiencia y retiene el liderazgo con su interesante trama. El melodrama otomano cuenta con la participación de Cansu Dere y Caner Cindoruk, el protagonista de “Mujer”.

“Infiel” sigue liderando el prime time desde que se estrenó en España, el pasado 5 de septiembre, por la señal de Antena 3. La telenovela turca obtuvo el 15,5% de la audiencia y, pese al que bajó 2,2 puntos porcentuales sin el fenómeno “Mi hija”, logró imponerse sobre “Secret Story” (“La noche de los secretos”) con (13,8%). La tercera posición fue para “Dolor y gloria” (8,8%).

Originalmente titulada como “Sadakatsiz”, “Infiel” es una serie turca que sigue la historia de la doctora Asya y su esposo Volkan, quienes aparentemente viven un matrimonio perfecto, pero toda eso termina cuando la mujer descubre una infidelidad de su pareja. ¿De qué tanto será capaz para castigarlo por su infidelidad?

¿CUÁL SERÁ LA VENGANZA DE ASYA CONTRA VOLKAN POR SU INFIDELIDAD?

Asya vive su peor de sus pesadillas que no la deja pensar de manera racional. Desde que la doctora vio las fotos en el móvil de Volkan, que delataban su doble vida, se ha desatado su ira y ahora busca venganza. ¿Se le escapará de las manos

Asya, cegada por el dolor, solo piensa en vengarse (Foto: medyapimresmi)

La mujer ha comenzado su plan de venganza contra Volkan y todos a los que creía sus amigos. “Deseo que recuerdes este año toda tu vida”, así felicitaba Asya a Volkan el día de su cumpleaños; el mismo día en que descubrió la doble vida de su marido, al que admirada y hacía sentir que su familia era perfecta.

Como parte de su plan, Asya comenzó aliándose con Nil, una joven maltratada por su novio, que accedió a ayudarla. Fue así como la doctora acabó escuchando las crueles palabras con las que la amante, Derin, describía la relación marital entre Volkan y Asya.

En su lucha por conseguir pruebas que arruinen a Volkan ante los tribunales, la doctora se ha acostado con Mert, el mejor amigo de Volkan, con el fin de obtener todos los documentos que Mert maneja sobre los negocios de Volkan. “Necesito que espíes a Volkan y me des documentos sobre sus negocios. Si no lo haces, Bahar se enterará de nuestro desliz y quien saldrá perdiendo eres tú, creéme”, lo ha chantajeado. Al asesor financiero no le quedó más remedio que aceptar la propuesta. Sin embargo, Mert es un hombre sin escrúpulos del que jamás se podrá fiar. ¿Será un arma de doble filo?

La gota que ha derramado el vaso para Asya ha sido que su hijo Ali sepa que Volkan le es infiel y haya leído los mensajes que le envió a Derin y, además, presenciado una discusión en la puerta de su propia casa. Asya no puede controlar esta situación que cada día se agrava y la hunde emocionalmente. ¿Cuál será su siguiente paso?

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INFIEL”?

La telenovela turca “Infiel” se emitirá este domingo 3 de otubre a las 22:00 horas (hora local española), a través de la señan de Antena 3.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “INFIEL”?

La telenovela turca “Infiel” o “Sadakatsiz” cuenta con dos temporadas y no se descarta una tercera.

Primera temporada: cuenta con 31 episodios, cada uno de una duración de 120 minutos.

Segunda temporada: se estrenó el 29 de septiembre de 2021, en Turquía, pero aún no se sabe con cuántos episodios cuenta.

Aún no se ha confirmado si la producción televisiva tendrá una temporada 3, pero lo cierto es que la historia de Asya y Volkan no ha escrito todavía su final.