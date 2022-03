¿Cuál es el horario de la telenovela“Infiel”? El domingo 13 de marzo la producción turca estrenará su capítulo 28 donde se podrá ver que Asya y Derin son liberadas luego de estar cautivas por algunos días, pero no todo será felicidad para las dos mujeres. La doctora será acusada del rapto de la joven, mientras que la esposa de Volkan recibirá una mala noticia respecto al hijo que espera.

La telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original), es protagonizada por Cansu Dere en el papel de Asya y Caner Cindoruk, quien interpreta a Volkan. Ambos actores se han ganado el reconocimiento del público y sus fanáticos han ido en aumento a raíz de la producción otomana.

En España, esta telenovela se ve a través de la señal de Antena 3 y cada domingo estrena un nuevo capítulo. Es por ello que los fanáticos de “Infiel” han convertido a este drama turco en uno de los más exitosos que ha triunfado en varios países.

Asya, Volkan y Ali en "infiel" (Foto: Medyapim)

En el capítulo anterior Faruk y Nazan fueron detenidos por la policía pero la mujer apretó el gatillo e hirió de bala a Asya quien tuvo que ser auxiliada de urgencia. Si bien la doctora se recupera poco a poco quien se encuentra grave es Haluk cuya vida corre peligro.

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 13 DE MARZO POR ANTENA 3

La telenovela “Infiel” continúa siendo una de las más vistas en España a través de la señal de Antena 3. Y es que la historia de Asya y Volkan cada domingo trae emocionantes capítulos. Es por ello que la cadena televisiva dio a conocer el horario del drama turco.

El horario de “Infiel” el domingo 13 de marzo es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 28 DE “INFIEL”?

Asya fue secuestrada y se enfrentó a Nazan quien antes del rescate le disparó; pero tras su recuperación la doctora tendrá que enfrentar otras situaciones adversas como una denuncia en su contra. Conoce aquí todo lo que ocurrirá en el capítulo 28.

La vida de Haluk corre peligro

La suerte parece no estar al lado de Haluk quien sufre una descompensación lo que le ha generado un ataque al corazón y fue derivado al hospital de Tekirdag. Ante ello, es Gönul quien se muestra muy angustiada y no se despega ni un solo momento de su marido. Mientras que Selçuk, a pesar de sus diferencias también muestra preocupación por su padre.

Haluk sufre un ataque al corazón y alarma a su familia en la telenovela "Infiel" (Foto: Medyapim)

Asya y Derin fueron liberados

Finalmente, Derin y Asya logran ser rescatadas por los efectivos de la policía luego de estar retenidas contra su voluntad por Faruk y Nazan. Quien se llevó la peor parte fue la doctora a quien le dispararon en el hombro. Tras la evaluación médica ahora viene recuperándose de manera positiva.

Pero no todo serán buenas noticias para Asya, pues, Derin terminó acusándola de planificar y llevar a cabo su secuestro. La doctora es la principal sospechosa del acto ilegal.

“La joven nos dijo que le parecía mucha casualidad que la raptaran dos personas que a usted la tratan como su heroína”, dice el policía del caso.

Asya es rescatada pero tiene que ser derivada al hospital para curar su herida (Foto: Mednovayapim )

Volkan enfrenta a Derin

Esta información llegó a oídos de Volkan quien se enfurece por el accionar de Derin. Ante ello la busca y decide enfrentarla y pedirle nuevamente el divorcio.

“Una vez me preguntaste por qué amo a Asya y no a ti. Pues porque ella no hace las mismas maldades que tú”, dijo el hombre.

Derin sufre un aborto

Escuchar las fuertes palabras de su esposo genera que Derin tenga un aborto espontáneo. Su vida y la del bebé corren peligro pero es Derya quien la atiende en la clínica. Tras perder a su hijo, Derin le pide a la especialista en medicina que no revele a nadie lo ocurrido o la demandará por incumplir el secreto profesional.

Volkan tiene fuertes expresiones hacia Derin quien pierde a su bebé (Foto: Medyapimresmiy)

Derin ofrece disculpas a Volkan

Luego de varias horas de la discusión Derin decide ofrecerle unas disculpas a Volkan, pero esto también será una nueva táctica para retenerlo a su lado. Además, ha considerado rectificar la denuncia contra Asya para librar a la doctora de toda acusación.

Pero no todo será gratis, pues, le pide al arquitecto que no se divorcie de ella hasta que nazca el bebé por ello le pide tiempo y Volkan acepta la propuesta.