La telenovela turca “Infiel” sigue sorprendiendo a su audiencia con nuevas revelaciones gracias a sus transmisiones a través de la señal del Antena 3 en España. De esta manera, la producción titulada en Turquía como “Sadakatsiz”, deleita al público con su historia y el trabajo de grandes actores como Cansu Dere (Asya Yılmaz), Caner Cindoruk (Volkan Arslan), Melis Sezen (Derin Güçlü) y compañía.

Si bien la ficción se sigue emitiendo en territorito español, llegó a su fin en su país de origen el pasado 25 de mayo de 2022 y, desde entonces, diversos integrantes del elenco han dado sus impresiones respecto a su trabajo en el drama otomano. Así, recientemente, una de las intérpretes del reparto concedió una entrevista y reveló lo mucho que le gustó trabajar en la serie.

En ese sentido, a continuación, conoce qué significó para la actriz Nazlı Bulum interpretar a Nil Tetik en la telenovela turca “Infiel”.

¿QUIÉN ES NIL TETIK EN “INFIEL”?

Nil Tetik es el personaje que interpreta Nazlı Bulum en la telenovela turca “Infiel”. Ella es una paciente de Asya, a quien conoce en una situación complicada junto a su pareja. Desde entonces, la doctora trata de que abra los ojos sobre la dura realidad que vive al lado de Selçuk.

En el pasado, Nil nunca recibió un regalo de cumpleaños, ya que esa fecha es el aniversario de la muerte de su madre. Además, se sabe que la mayor fortaleza del personaje es su esfuerzo por sanar a las personas heridas.

La actriz Nazlı Bulum como Nil Tetik en "Infiel" (Foto: Medyapim)

¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA NAZLI BULUM INTERPRETAR A NIL TETIK EN “INFIEL”?

En una entrevista para Bir Gün, Nazlı Bulum reveló que su trabajo en “Infiel” fue el rol televisivo de más larga duración en su carrera y que significó para ella una mayor visibilidad como actriz. En ese sentido, confesó que Nil fue un papel que le gustó mucho interpretar.

“Le di vida a un personaje que realmente disfruté interpretar. No tiene familia, trabaja de camarera en una relación abusiva, trabaja en bares, se gana la vida así. Y su camino se cruza con la doctora y comienza a tejer una historia de hermandad”, expresó la artista.

La joven también reveló que estaba muy emocionada cuando terminó de grabar la serie y que, en un futuro, le gustaría interpretar a un personaje muy distinto al de su entrañable personaje.

“Me gustaría desempeñar un papel ligeramente diferente al que he hecho hasta ahora. No he interpretado personajes que sean muy repetitivos. Me gustaría interpretar a una mujer más fría y distante”, contó Bulum.

Nazlı Bulum como su personaje Nil Tetik en "Infiel" (Foto: Medyapim)

¿CÓMO VER “INFIEL” EN ESPAÑA?

Recuerda que la telenovela turca “Infiel” se transmite cada domingo a través de Antena 3 en España. El horario de emisión de los capítulos es desde las 22.00 horas (hora local).

Además, no olvides que también puedes disfrutar de las recientes entregas de la ficción desde la plataforma Atresplayer Premium. Solo requieres de una suscripción para ver los episodios, adelantos exclusivos y material adicional de la telenovela.