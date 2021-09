¿Qué horario tiene “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani” vive unos capítulos emocionantes marcados, sobre todo, por la conducta de Gülben. La historia de Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu) se ha vuelto una de las más populares de la parrilla televisiva y, en las últimas semanas, ha tenido un intrigante avance por lo que pasará con la hermana del protagonista. Por eso, como en “Mi hija” (“Kizim”) y “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”), el público quiere saber a qué hora saldrán los nuevos episodios.

La serie turca apareció por primera vez el 15 de setiembre de 2020. El público de Turquía, de inmediato, la aceptó y comenzó a popularizarla por su particular historia, que no solo tiene los elementos atractivos del drama sino que también ahonda en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de Han y sus hermanas.

¿Cuántos capítulos tiene “Inocentes”? La ficción otomana tiene, hasta el momento, 37 capítulos en una sola temporada. Los episodios, en su emisión original, tienen una duración de 120 a 140 minutos. Se supo que tendrá una temporada 2 que aparecerá en setiembre en Turquía, de acuerdo a medios internacionales.

¿De qué trata “Almas heridas”? La telenovela turca se enfoca en la pareja de Inci y Han, quienes se conocen de manera intempestiva pero el amor florece rápido entre ellos. Solo que deberán superar los obstáculos por las condiciones bien delicadas de sus familias, las que ven con malos ojos su relación sentimental.

Los caminos de los jóvenes se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La serie otomana “Inocentes” se emite en España por medio del canal de televisión Antena 3. La programación actualizada de la parrilla televisiva señala que la ficción estrena nuevos episodios de lunes a viernes en el horario de las 22:45 horas.

Este lunes 20 y martes 21 de setiembre saldrán dos nuevos capítulos después del talk show “El hormiguero” y después de la otra exitosa telenovela turca “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original).

Los seguidores de “Almas heridas” también tienen la opción de mirar de manera online y en directo los capítulos que aparecerán esta semana a través de Atresplayer Premiun. Dicha plataforma de streaming cuenta con todos los episodios estrenados hasta el momento y también la posibilidad de ver los nuevos de manera adelantada.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

Lo que pasará en los próximos episodios de “Inocentes” está marcado por el accionar de Gülben, quien sigue imaginando un romance con Esat, a pesar de que este busca la forma de que ella entienda de que se trata de un malentendido.

Se conocerá qué pasó con Esra. La locutora se encontraba en la radio junto a Esat cuando Gülben apareció de improviso para dejarle en claro que se aleje de la persona que ama. Sin embargo, la discusión se puso muy alturada y terminó con la hermana de Han empujando a Esat hacia una mampara de vidrio. ¿Sobrevira Esat al ataque?

Ese fue el desenlace de constantes y diversas amenazas que le ha hecho Gülben a Esra, primero en directo por la radio, así como la caja con una muñeca ensangrentada como forma de asustarla y así dejarla lejos del entorno de Esra. ¿Se habrá concretado la venganza en el siguiente capítulo de “Inocentes”?

Gulben ataca a Esra ya que está completamente enamorada de Esat 💗



📽 No te pierdas mañana y el martes a las 22:45 una nueva entrega de #Inocentes en @antena3com 🧡



📲 #Inocentes20Sep // #Inocentes21Sep pic.twitter.com/1112HKM6U4 — Aitor | #TeamMalú (@aitormlsb) September 19, 2021

¿“INOCENTES” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La telenovela turca “Inocentes” es una adaptación del libro “The Inside of the Medallion” de Gülseren Budaıcıoğlu, un famoso psiquiatra por llevar a la ficción las historias de sus pacientes que pasaron por su consultorio. La novela fue publicada en 2004 y tiene una sección llamada “Trash Apartment”, historia que fue tomada para hacer la popular serie otomana.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?