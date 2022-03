¿Qué ocurrió esta semana en “Inocentes”? La telenovela turca también conocida como “Almas heridas” es una de las producciones más aclamadas por el público en España. En ese país la historia de Han e Inci es transmitida a través de la señal de Antena 3 y desde septiembre del 2021, fecha de su estreno, ha logrado cautivar a miles de personas.

La telenovela “Inocentes” (“Masumlar Apartmani”, en su idioma original) cuenta con el protagonismo de Birkan Sokullu y, en su momento de Farah Zeynep Abdullah cuya fama y popularidad han ido en aumento con el pasar de cada episodio.

Se debe precisar que la telenovela “Almas heridas” está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

La telenovela "Inocentes" es una de las producciones turcas más exitosas en España donde ha logrado cautivar a miles de fanáticos. (Foto: OG Medya)

En la ficción otomana Han debe enfrentar la obsesión de sus hermanas por la limpieza y sus crisis emocionales.

Los capítulos anteriores de la producción turca sorprendieron a más de uno cuando Naci y Safiye entran en una discusión que termina con una frase hiriente del hombre. Por otro lado, Gülben tomará la decisión de recibir terapia y superar sus problemas.

Safiye es uno de los personajes que ha impactado en Inocentes (Foto: OG Medya)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

Cada semana son más emocionantes los capítulos de la telenovela turca “Inocentes” que ha logrado cautivar a la teleaudiencia en España. Es por ello que aquí te contamos lo que ocurrió durante la última semana.

1. Esra le pide a Rüya que se vaya

La que se llevó una gran sorpresa fue Esra cuando descubrió que su prima había pintado varios cuadros sobre Han. Esto habría ocurrido desde antes que ella se fuera a vivir al edificio.

La imagen afecta a Esra y no encuentra otra opción que pedirle a Rüya que se vaya de su casa inmediatamente. Esra piensa que su prima siempre estuvo detrás de Han.

Rüya es echada de la casa de Esra (Foto: OG Medya)

2. Gülben busca ayuda de un especialista

A Gülben el problema de la incontinencia la aquejaba y trató de buscar una solución. Ante ello, decide acudir a terapias para acabar con ese problema. La mujer le explicó a la especialista que su problema inició desde pequeña debido a las crisis nerviosas que tenía lo que le producía miccionar. Para ello la médico le recomienda un urólogo para que vea su caso.

Afuera del consultorio, Han la espera mientras revisa periódicos y revistas pero entre las hojas ve un artículo que le llama la atención y se trata de una exposición fotográfica donde aparece un hombre recogiendo basura y la autora resulta ser Ceylán.

Gülben pasó de la desgracia a uno de los mejores días de su vida ((Foto: OGM Pictures).

3. Esat le propone matrimonio a Gülben

Gülben recibió una gran sorpresas cuando Esat le propuso casarse, esto a pesar que la madre del joven no lo apoye en unir su vida con la mujer.

“Casémonos sin decírselo a nadie, como hicieron Han e Inci”, le dice el joven.

Para ello Esat llama a Gülben y decide contarle la decisión que ha adoptado luego de tantas situaciones adversas por las que ha tenido que pasar. Gülben reflexiona y señala que entiende que su madre y sus cuñadas estén enfadadas con ella, aunque le confiesa que no quiere perderlo.

Todos sus planes los llevarán adelante a pesar que sus familias no los quieren ver juntos.

Uğur Uzunel da vida a Esat en "Inocentes" (Foto: Uğur Uzunel / Instagram)

2. Gülben y el fantasma de su Hasibe

Tras superar el gran ataque de locura que la aquejaba en casa de Esat, Gülben es quien se se encuentra a su lado preguntándole si se arrepiente de todo, como era evidente, la respuesta fue sí.

En otro momento, Safiye le pide que, si tiene algo que decirle que se lo diga sin miedo, pero Gülben asegura que no hay nada para decirle y que ya está cansada de que siempre se lamente por todo.

Es así como Gülben le cuenta que hablará con Esat, aunque le deja en claro que no se disculpará con ninguna persona.

“Ahora mamá me persigue a mí. No importa cuántas desgracias me ocurran, pero mamá no volverá a perseguirme”, dice Gülben.

1. Safiye decepciona a Naci

Safiye no desea que Naci ingrese a su hogar y le pide que se retire pero todo eso genera incertidumbre en el hombre quien no entiende lo que pasa con la mujer.

Safiye siente vergüenza por lo ocurrido en casa de Esat y se lo hace saber a Naci quien expresa lo que piensa asegurando que Safiye siempre busca el camino más sencillo y huye, pero le recomienda que se disculpe con la familia aunque la mujer decide no hacerlo.

“Nunca me disculparé. No dije ninguna mentira. No queremos a nadie que no nos quiera”, señaló Safiye.

La mujer le pide a Naci que no le de lecciones, pues, siempre ha sido así y esta vez no será la excepción. “¿Te acuerdas que me dijiste que me decepcionarías? Pues ahora lo acabas de hacer”, le responde Naci.