El fallecimiento de Irma Serrano ‘La Tigresa’ el 1 de marzo de 2023, por un infarto fulminante a los 89 años, conmocionó a México, que reconoció su carrera como vedette y trajo del recuerdo varias anécdotas y detalles poco conocidos de la intérprete de ‘La Martina’.

Así como fue querida por muchos mexicanos, también supo tener enemigos. Entre ellos se destacó la mismísima María Félix, a quien en alguna ocasión llamó “momia inculta”, pese a ser dos de las mujeres más bellas y apreciadas de su época.

¿CÓMO SE INICIÓ LA RIVALIDAD ENTRE IRMA SERRANO Y MARÍA FÉLIX?

Según ha declarado la propia Irma Serrano, su enemistad con María Félix dio inicio en la década de 1960, tiempo en el que recién empezaba en el mundo del espectáculo, a la vez que ‘La Doña’ ya era una consagrada en el ambiente artístico.

‘La Tigresa’ manifestó que María Félix la invitó alguna vez a una las espectaculares fiestas que realizaba para el ambiente artístico. En esa situación habría tratado de aprovechar su reconocimiento para pedirle de mala manera que interpretara una canción para sus invitados. Esto fue tomado por Irma Serrano como una humillación. Fue así que se marchó de la celebración, dando inicio a una gran rivalidad.

Fue así que ambas celebridades tuvieron una toma y daca de declaraciones, siendo Irma Serrano la más dura, al llamar a la estrella de películas como ‘Río Escondido’ y ‘El Peñón de las Ánimas’ “momia, frívola e inculta”.

¿CUÁLES FUERON LAS FUERTES DECLARACIONES DE IRMA SERRANO CONTRA MARÍA FÉLIX?

“Yo podría ser hija de esa momia, digo momia, porque es frívola, cada vez que esa señora pisa suelo mexicano es para insultar a la ciudad, que haga algo más que mantener padrotes, que haga algo por esta sociedad, por esta ciudad llena de mugre, como ella dice. No puedo compartir sus opiniones, yo creo que ni opiniones tiene, es una persona totalmente inculta”, señaló Irma Serrano en una entrevista en la década de 1990.

En la misma nota, Serrano aseguró que no tenía interés en reconciliarse con María Félix, pues indicó que la actriz no tiene “luz interior” y sus críticas fueron hacia su éxito por su belleza, considerando que era su única cualidad.

“No, ni me interesaría (hacer las paces con María Félix), es una persona totalmente frívola, yo sé que ya los momentos tristes de su existencia se van a acercar porque la vida devuelve y ella se ha basado en la belleza y la belleza se acaba, la belleza se vuelve grotesca cuando no está acompañada de una luz interior, no es que yo la tenga, pero al menos estoy tratando de construirla”, finalizó ‘La Tigresa’.