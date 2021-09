En las últimas horas, el artista colombiano J Balvin se convirtió en tendencia por su fuerte crítica contra las nominaciones de los Latin Grammy, pero también por la respuesta que le dio Residente a su queja. A raíz de ello, en redes sociales se han desatado varios comentarios de otros cantantes como el de Don Omar.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto”, dijo el reguetonero induciendo a sus compañeros a que no asistan a la ceremonia que se realizará el próximo 18 de noviembre.

Al respecto, Residente de Calle 13 no se quedó callado y ‘disparó' contra la música que realiza J Balvin. El artista arremetió contra el ‘colocho’ por decirle a la gente que no celebre la vida artística de Rubén Blades, a quien está dedicada esta edición

“Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente... Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, dijo Residente.

OTROS ARTISTAS TAMBIÉN LO CRITICAN

Don Omar fue uno de los primeros artistas que respondió a la crítica de Residente contra J Balvin dándole la razón. “Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, dijo.

Por otro lado, a través del Twitter, Yotuel, cantante de la agrupación cubana Orishas, le pidió a J Balvin que deje de pensar en números o visitas en plataformas como Spotify.

“El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo, estamos hablando de movimiento urbano”, señaló el artista.

Yotuel de Orishas responde a J Balvin por su opinión y petición a los artistas urbanos sobre los Grammys. pic.twitter.com/Dqon2OvQQD — 𝔅𝔦𝔞𝔯𝔢𝔪 (@Biiarem) September 29, 2021

En tanto, la cantante colombiana ‘Elsa y el Mar’ pidió que no sean ardidos con los Grammys y escribió unas cuantas líneas.

“Alégrense de que otros la pasen bien en el numerito, y si lo quieren y les significa mucho: jueguen el juego. Todos en el inside sabemos cómo funciona. Saludos”, remarcó.