¡ATENCIÓN, ARMY! BIGHIT Music, agencia de BTS, confirmó que J-Hope inició su proceso para el servicio militar. El integrante de Bangtan solicitó oficialmente la cancelación del aplazamiento de su enlistamiento.

“Nos gustaría informar a nuestros fans que J-Hope ha iniciado el proceso de enlistamiento militar solicitando la terminación de su aplazamiento de enlistamiento”, detalla el comunicado.

De esta manera, Hoseok se convierte en el segundo miembro de BTS que irá al Ejército, luego que Jin inició su servicio en diciembre del 2022.

¿Cuándo se irá J-Hope al servicio militar?

En el comunicado de BIGHIT Music detalla que se brindará mayor información, por lo que aún no existe una fecha especifica para su enlistamiento, teniendo en cuenta el caso de Jin, se presumo que J-Hope podría ingresar al Ejército a fines de marzo o inicios de abril; sin embargo, aún no existen detalles oficiales.

Tras el anuncio de la agencia, Hobi realizó una live en Weverse y envió un tierno mensaje a ARMY. “Voy a pasar un momento para contarles la noticia yo mismo. Como ya habrán leído, he iniciado el proceso de alistamiento. Pero no se preocupen chicos, eso no significa que me vaya de inmediato, ¿de acuerdo?”, dijo.

