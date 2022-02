Taylor Swift relanzó su disco “Red” en noviembre de 2021, donde se desprendió la nueva versión de la canción “All Too Well”. Según los fans y la prensa de espectáculos, el tema cuenta la breve, pero intensa historia de amor que vivió la cantante con el actor Jake Gyllenhaal.

Respecto a “All Too Well”, Gyllenhaal rompió su silencio para el medio Esquire y señaló que la canción que “no tiene nada que ver conmigo”.

“Es sobre la relación de ella con sus fans. Es su forma de expresión. Los artistas utilizan experiencias personales para inspirarse, y no le guardo rencor a nadie por ello”, reveló.

El actor de 41 años indicó que actualmente tiene una vida maravillosa junto a su nueva pareja Jeanne Cadieu: “No es que no me dé cuenta de que hay un interés en mi vida. Mi vida es maravillosa. Tengo una relación maravillosa, y tengo una familia que quiero mucho. Y todo este período de tiempo me ha hecho darme cuenta de eso”.

Jake Gyllenhaal también se refirió al ciberacoso que vivió tras el lanzamiento de “All Too Well”. La celebridad indicó que tuvo que desactivar los comentarios de sus redes sociales por los fans de Taylor Swift.

“Llegado un punto, creo que es importante que cuando los seguidores se vuelven rebeldes sintamos una responsabilidad de que sean civilizados y no permitir el ciberacoso en nombre de nadie”, expresó.

“All Too Well” de Taylor Swift

