Luego de publicar su inédito libro titulado ‘I’m Glad My Mom Died”, la ex estrella de Nickelodeon, Jennette McCurdy, viene generando una gran polémica en toda la industria del entretenimiento juvenil, pues no solo ha detallado aspectos jamás narrados de su vida privada, sino también los abusos e insinuaciones que padeció bajo los sets de grabación.

Y es que la actriz de 30 años ha causado un gran revuelo con sus declaraciones escritas en este compendio autobiográfico, ya que no solamente pone en evidencia los rumores en torno al ambiente hostil de Nickelodeon, sino además señala a “El creador” como uno de los principales autores de todos estos actos dentro de la producción americana.

Sin embargo, también cuenta detalles de las relaciones que tuvo con dos de sus co protagónicos en las series ‘iCarly’ y ‘Sam & Cat’. Hablamos, por supuesto, de Miranda Cosgrove y Ariana Grande, dos ex estrellas de Nickelodeon que lograron compartir rodajes con McCurdy a inicios de la década pasada.

ASÍ SE CONOCIERON MCCURDY Y COSGROVE

De acuerdo a lo narrado en este libro, Cosgrove y Jennette pudieron conocerse durante el piloto de programa, aunque recién lograron volverse amigas luego de que Cosgrove le enviara una canasta con regalos como prueba de aceptación.

“Estoy realmente sorprendida de que otra niña actriz sea tan amable conmigo”, fue lo que escribió McCurdy en sus memorias, dejando en claro que los ambientes de grabación suelen ser lugares con mucha competitividad de por medio.

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove fueron las protagonistas de "iCarly" (Foto: Nickelodeon)

No obstante, su amistad no era bien vista por su madre, ya que Miranda solía hablar groserías durante el rodaje de la serie, además de nombrar a Dios ‘en vano’ en reiteradas ocasiones. Recordemos que Jennette fue criada en un hogar mormón y muy ortodoxo.

“Mamá me advirtió que no me acercara demasiado a Miranda porque ella no cree en Dios”, escribió McCurdy, a lo que agregó que su madre aceptó que sea amiga de Nathan Kress debido a que ella decía que “Los bautistas del sur no son mormones, pero al menos nosotros’, tenemos a Jesús en común”.

Aunque trataron de alejarlas, Jennette confesó que jamás obedeció a su madre, puesto que veía en Miranda alguien ejemplar y de quién se podrían aprender buenos hábitos dentro del set de grabación.

“Aunque mamá dijo que no me acercara a Miranda, realmente quería hacerlo. Quería que me contagiara un poco de su genialidad. Y ella también parecía agradable, lo cual es difícil cuando eres genial. Crucé los dedos para que de alguna manera, a pesar de nuestra timidez mutua, se desarrollara una amistad entre nosotras”, sostuvo Jennette en el libro.

Es así que tanto Cosgrove como McCurdy lograron entablar una gran amistad de años, sobre todo, durante el apogeo de ‘iCarly’ entre los años 2007 y 2012, y aunque Jennette creyó que tras finalizar las grabaciones de la serie dejarían de ser amigas, sucedió todo lo opuesto, ya que hasta hoy siguen hablándose esporádicamente a pesar de que ambas tomaron caminos distintos.

“Mi amistad con Miranda ha sido una fuente de camaradería y apoyo emocional. También soy amiga del resto del reparto, pero mi conexión con Miranda es diferente y especial”, añadió la actriz sobre su amistad con la famosa ‘Carly’.

SU DIFÍCIL RELACIÓN CON ARIANA GRANDE

Todo lo contrario pasó con la cantante Ariana Grande, con quien logró protagonizar la serie “Sam&Cat”, y es que Jennette no tiene los mejores de los recuerdos junto a la famosa ex estrella de Nickelodeon.

En sus memorias, la actriz indica que durante su estancia en ‘iCarly’ logró ser voceada para actuar en dos cintas importantes, sin embargo, los productores se negaron tajantemente a hacer cambios en el guion para que Jennette pueda ausentarse.

Sam & Cat tuvo como protagonistas a Jennette McCurdy y Ariana Grande entre 2013 y 2014 (Foto: Nickelodeon)

Caso contrario sucedió con Grande, quien solía faltar con frecuencia al set de rodaje de ‘Sam & Cat’ sin reprimenda alguna y con la aceptación total de Nickelodeon.

“Una semana me dijeron que Ariana no estaría aquí en absoluto, y que justificarían su ausencia en el episodio encerrando a su personaje en una caja. ¿Estás bromeando? ¿Así que tengo que rechazar películas mientras Ariana está fuera de tono en los Billboard Music Awards?”, escribió Jennette.

Al parecer, los celos fueron algo de lo que la famosa actriz de 30 años jamás pudo ocultar. De hecho, fue una confesión de la intérprete de ‘”Thank you next” lo que finiquitó la débil amistad entre ambas.

Resulta que Ariana le confesó que pasó una noche en el hogar del reconocido actor Tom Hanks jugando a las charadas y compartiendo momentos inolvidables, algo que no le cayó del todo bien a McCurdy.

Ambas tuvieron varios 'choques' de ego dentro de las grabaciones de 'Sam & Cat' (Instagram @arianagrande y @jennettemccurdy)

“Ese fue el momento en que rompí. No podía soportarlo más. Actuaciones musicales y portadas de revistas… lo que sea, puedo superarlo. ¿Pero un juego familiar en la casa del tesoro nacional, dos veces ganador del Premio de la Academia y seis veces nominado, Tom Hanks? Estoy harta. No me caía bien. No podía caerme bien”, fue lo que confesó sobre la popular Ariana Grande.