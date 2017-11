Jennifer Lopez: Ella es Lynda, la bella y talentosa hermana de la cantante que pocos conocen [FOTOS]

Pocos conocen que Jennifer Lopez tiene dos hermanas, y que ella es la del medio. Si bien la celebridad de 48 años no suele compartir muchas fotografías con sus hermanas en las redes sociales, se sabe que la menor se llama Lynda y la mayor Leslie.



Pero en esta nota hablaremos sobre Lynda Lopez, la hermana menor de la intérprete de 'On the floor'. Lynda tiene 46 años y también trabaja en el mundo del entretenimiento. Es presentadora y periodista.



Pero el éxito tampoco le es ajeno a Lynda Lopez, quien tiene una prominente carrera en el mundo de las comunicaciones. Su talento la ha llevado a trabajar en grandes cadenas de televisión y a entrevistar a muchas celebridades.



Lynda Lopez empezó su carrera como presentadora en el popular canal de televisión VH1, que aún sigue al aire.



En la actualidad, Lynda trabaja como periodista en el programa American this morning, de la ABC News, y supera los 38 mil seguidores en Instagram.



Awesome sister/awesome mother/awesome friend... Hope you get everything you wish for today. #loveyou #happybirthday Una publicación compartida de Lynda Lopez (@lyndalopez08) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 4:05 PDT