Jessica Cediel reveló que padece una enfermedad que le deja marcas en el rostro y es una situación que “siempre va a estar”, pese a las múltiples acciones médicas que pueda tomar.

La actriz colombiana respondió el comentario que una seguidora le hizo a través de Instagram, en el cual le resaltó que tenía “manchada la cara”.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA LA ACTRIZ COLOMBIANA JESSICA CEDIEL?

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así”, respondió Cediel junto a una fotografía en sus historias de Instagram.

Cediel contó que esas manchas muchas veces no se notan porque “las tapo con maquillaje, pero hoy por ejemplo no me las quise tapar”.

“Puede que mejoren un poco con algunas cremas o tratamientos faciales, pero siempre van a estar porque soy así. Y si tomo el sol como lo hecho estos dos fines de semana se van a marcar aún más”, explicó.

La respuesta que le dio Jessica Cediel a una mujer que le preguntó por las manchas en su rostro (Foto: Jessica Cediel / Instagram)

JESSICA CEDIEL LLAMA A LAS MUJERES A CUIDARSE DE ESTA ENFERMEDAD

La colombiana busca que su caso sea un ejemplo de prevención y de consejo para las mujeres que tienen melasma.

“Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así, eso no debe ser una inseguridad”, señaló.

En diciembre de 2022 se decidió a manifestarse sobre su mal al lucirse sin maquillaje. “Así soy, para que cuando me vean en la calle no comiencen a criticar. No tener la piel perfecta es perfecto”, escribió.

¿QUÉ PROBLEMAS TUVO JESSICA CEDIEL CON LOS BIOPOLÍMEROS?

En 2009, Jessica Cediel fue sometida a una inyección de biopolímeros en los glúteos, intervención que le trajo importantes problemas de salud desde 2011 y la llevó a ser operada para poder retirar la sustancia dañina.

La colombiana interpuso acciones legales en contra del cirujano Martín Carrillo Gómez, a las cuales les puso punto final en septiembre de 2022, cuando el especialista fue inhabilitado por seis meses.

Cediel señaló a través de Instagram que dejaría sin efecto la denuncia por “un incidente de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de todos los múltiples daños ocasionados a mi cuerpo, a mi salud mental, a mi familia, a nivel público y a nivel moral”.

“Esto significa que no quiero ni voy a pedir absolutamente ni un solo centavo por parte de Martín, porque ni con todo el oro del mundo él puede revertir y reparar el daño que le ocasionó a mi salud con su conducta”, argumentó.

“De esta manera cierro el capítulo […] De antemano muchas gracias a todos por el cariño, el respeto y apoyo, gracias a las personas que se solidarizaron con mi dolor, gracias a las que no porque también me hacen más fuerte. Les mando un abrazo”, agregó.