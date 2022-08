Tras su participación en los 90s Pop Tour, todos creíamos que la genial banda JNS iba a sacar a relucir sus mejores temas por todo México y Latinoamérica en general. Sin embargo, ingrata fue su sorpresa cuando oyeron los abucheos y pifias por parte de los asistentes a la Feria Nacional Potosina (FENAPO). ¿Qué pasó? Entérate más aquí.

¡Una gran espera! Alrededor de 2 horas tuvieron que soportar los fanáticos de la banda hasta la llegada de las artistas mexicanas a la tarima. Esto no fue bien recibido por parte del público, quienes no dudaron en exhibir su descontento por medio de pifias y abucheos hacia las celebridades.

La banda mexicana logró ser tendencia en redes luego de los 'accidentes' en la Feria Nacional Potosina (Foto: JNS / Instagram)

De hecho, vía redes sociales como TikTok o Twitter podemos evidenciar que los insultos y reclamos hacia las cantantes fueron una tendencia en el concierto, por lo que tales metrajes gozan de gran popularidad en internet y han llegado a volverse virales.

“Queremos reembolso, queremos reembolso”, fueron algunos cánticos que se oye por parte del público que esperaba a la banda JNS.

Tremenda a bucheada se llevarón las jns en el palenque de San Luis potosi pic.twitter.com/qL0UFKlrXG — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 8, 2022

Pero la cereza del pastel se dio incluso con las cantantes en tarima, quienes no dudaron en mostrar cara de desconcierto al ver las incesantes pifias del público.

Según los animadores del multitudinario evento, JNS se vio obligada a retrasar su presentación un par de horas ya que se suscitó un problema eléctrico durante los preparativos.

Esto, como era obvio, no bastó para frenar el descontento de los asistentes, quienes se resistían a creer que el retraso se dio por desavenencias con la energía eléctrica.

JNS SE PRONUNCIÓ

Minutos previos a la presentación de JNS, la vocalista Angie Taddei se pronunció sobre los problemas que estaban presentando a través de redes sociales , además de evidenciar al público la falta de energía por medio de un clip audiovisual.

“No estamos en el escenario porque se rompieron las plantas de luz, entonces no hay luz. Aquí estamos esperando en el camerino y aquí estamos todos”, fueron las palabras de la artista que ya son tendencia en redes sociales.

Asimismo, la propia Angie exhortó a sus seguidores a mantener la calma, ya que sin electricidad no era posible brindar presentación alguna junto a las demás integrantes de JNS.

“Estamos listos ya con todo, pero no hay planta, y si no hay planta, no hay luz y no hay música, y si no hay música, pues ¿cómo le hacemos?”, finalizó.