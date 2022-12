Es una de las grandes estrellas de la industria cinematográfica, en donde ha conseguir “vender” su mejores interpretaciones gracias a su talento actoral; sin embargo, fuera de las cámaras, el tema de las ventas no parece ser lo suyo. John Travolta cuenta con una mansión en la isla de Islesboro, en el condado de Waldo, que hasta ahora no puede vender. Conócela a continuación.

El actor de 68 años, que saltó a la fama con su actuación estelar en “Grease”, posee una fortuna que -de acuerdo al portal Celebrity Net Worth- está cifrada en 250 millones. Con ese patrimonio no es de extrañar que tenga más de una propiedad.

Así, en la actualidad posee una lujosa mansión en Maine, Estados Unidos que no ha podido venderla a pesar de haberla puesto en el mercado hace casi dos años. Mira cómo luce este hermoso caserón.

John Travolta durante los 94th Annual Academy Awards Governors Ball en Hollywood, California en marzo de 2022 (Foto: AFP)

ASÍ ES LA MANSIÓN QUE JOHN TRAVOLTA NO HA PODIDO VENDER EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo al New York Post, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el celeb, natural de Nueva Jersey, puso a la venta este inmueble en febrero de 2021 y hasta la fecha no consigue venderlo. No obstante, ello parece no tener preocupado al artista, pues continúa manteniendo su precio inicial de 5 millones de dólares.

El inmueble, que fue construido en 1903, está distribuido a lo largo de tres pisos, cuenta con una extensión de 10 830 pies cuadrados, con 20 dormitorios y 7.5 baños.

Catorce de las recámaras y cuatro de los baños se localizan en el segundo piso, por lo que hay un baño por cada tres recámaras, siendo ese uno de sus principales puntos negativos.

Así es la entrada de su lujo mansión (Foto: Difusión / La Opinión)

La tercera planta fue convertida en “Fantasyland”, una especie de sala de juegos, la cual está conformada por un salón de clases, biblioteca, escenario de teatro, comedor y cuatro recámaras temáticas, entre las que destacan la de Peter Pan y una de princesas.

También cuenta con vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, bar, entre otras habitaciones. Al exterior, en su lote de 48 acres, tiene una piscina, extensas áreas verdes rodeadas de altos y frondosos árboles, así como un muelle con salida a la Bahía de Sabbathday.

La vista desde su mansión a la bahía de Sabbathday (Foto: Difusión / La Opinión)

LA MANSIÓN DE JOHN TRAVOLTA TIENE UN VALOR SENTIMENTAL

Esta residencia forma parte del bául de los recuerdos de John Travolta y su familia, pues ahí vivió con su esposa Kelly Preston, con quien estuvo casado desde 1991. Por eso mismo, una vez que ella falleció, el actor decidió venderlo.