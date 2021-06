Juan Gabriel sigue siendo uno de los cantantes más populares y queridos no solo en México sino en Latinoamérica. Las letras de sus canciones y su forma de interpretarlas ha quedado marcado en varias generaciones de la región. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de difíciles momentos como el que le tocó vivir en la Cárcel de Lecumberri. Esto es lo que se conoce del motivo por el que pagó con 18 meses de su vida.

Aunque se ha hablado mucho de este momento de la vida del “Divo de Juárez”, hay pocas certezas de la razón por la que fue encarcelado en México a finales de los 60.

Su paso por la cárcel ha sido contada en diversas ocasiones, como en la película “Es mi vida” (1982) de Gonzalo Martínez Ortega, pero no se tiene los detalles reales del expediente de Juan Gabriel.

El Fondo Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México es la institución que cuenta con todos los datos de los casos pero no hay ninguno registrado con el nombre de Alberto Aguilera Valadaz. Sí hay uno con el nombre de Jaime Alberto Valadez, de 1967, por un delito similar al del cantante.

Juan Gabriel es tendencia y acumula casi un millón de menciones en Twitter. (Foto: AP)

¿POR QUÉ ENCARCELARON A JUAN GABRIEL EN LECUMBERRI?

Juan Gabriel habría sido acusado de robar joyas y una radio de la actriz Claudia Islas, según medios locales, pero esta versión fue negada por la aludida.

“En ese tiempo, ella estaba casada con una persona importante, militar o policía. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas; sólo fue a cantar a una fiesta. De él nunca salió decir quién lo acusó de eso; yo me enteré que fue ella porque, como era conocida, eso trascendió, y gente cercana a él me lo confirmó”, dijo Rosenda Puentes en “Ventaneando”, amiga del cantautor e hija del director del Palacio Negro, como también se conocía a dicha prisión.

La voz de “Querida” fue liberado tras hablar con la esposa del director de Lecumberri, Ofelia Urtuzuástegui de Puentes. En su tiempo encarcelado, compuso “Tres Claveles”, “Iremos De La Mano”, “No Tengo Dinero”, entre otras canciones.

Abogado de Juan Gabriel hace aclaración del video viral de hombre que aseguraba ser el cantante mexicano.(Getty)

¿CUÁNDO MURIÓ JUAN GABRIEL?

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, cuando estaba por ir al aeropuerto de California. Tuvo dificultades para respirar y se desmayó en un baño.

Dos días antes, se había presentado en “The Forum de Inglewood”, donde 17 mil 500 personas lo escucharon cantar por última vez “Amor Eterno”.

En el video compartido en redes sociales, supuestamente Juan Gabriel está vivo y se dirige a su público mexicano (Video: Twitter Escenariosv | Foto: AFP) null