El anuncio que hizo el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, de separarse profesionalmente de su progenitor, era una noticia que difícilmente iba a pasar desapercibida para el ambiente de la farándula. Como era lógico, y sobre todo en redes sociales, los internautas no dejaron de comentar el alejamiento de Emilio Osorio Marcos de su padre, el reconocido productor de Televisa. Frente a ello, el propio ejecutivo dio sus impresiones.

Emilio es el último hijo de la actriz y cantante cubana -tiene otros dos, fruto de otros compromisos-, y desde que era una criatura siempre estuvo bajo la exposición mediática de su madre, además del peso e influencia que significaba ser el vástago de uno de los directivos más importantes de la televisora de San Ángel.

Así, el actor que interpretó a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada “El último rey: El hijo del pueblo”, producción que narra la vida de Vicente Fernández y que está a cargo precisamente de su padre, Juan Osorio, ha vivido su corta carrera artística a la sombra del apellido de su progenitor.

Padre e hijo durante una de las grabaciones que han compartido (Foto: Emilio Osorio / Instagram)

EMILIO OSORIO EXPLICÓ ASÍ SU SEPARACIÓN PROFESIONAL DE JUAN OSORIO

Mediante una nota con “TV y Novelas”, el artista de 19 años explicó que su separación es neta y exclusivamente profesional, por lo que su relación a nivel personal y familiar sigue más sólida que nunca.

“No somos ciegos y sabemos qué opina la gente, las críticas que recibimos y obviamente se tienen que hacer cambios en la vida. Además, la independencia siempre es buena, uno siempre aprende”, aseveró el celebs, quien bromeó con el hecho de que no puede pelearse con su papá, ya que vive con él.

Respecto a sus proyectos musicales, el engreído de Niurka Marcos, quien desde ahora se hace llamar Emilio Marcos, afirmó que desde “ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS en cuanto a la música, eso es un reto, parte de un crecimiento, maduración de mi parte”.

¿QUÉ SINTIÓ JUAN OSORIO CUANDO EMILIO MARCOS ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN PROFESIONAL?

“No te voy a negar que me afecto y me dolió, pero hay decisiones que para el crecimiento, yo lo veo como ‘el pajarito que deja volar a su cría’ y le permite que sea independiente, si no se hace eso nunca van a evolucionar, le ha costado mucho ganarse algún personaje”, señaló Juan Osorio al ser consultado en el programa “Hoy”.

De igual forma, el también guionista de 65 años reiteró que desde que Emilio colaboró con él nunca hubo favoritismo hacia su persona pese a que es el ‘fruto de sus entrañas’. “Desde chiquito, desde hace 10 años en el primer proyecto con el que empezó, sin embargo, ha demostrado capacidad, talento y tenacidad y se sigue preparando”, enfatizó.