Una de las parejas más controvertidas la conforman el productor de telenovelas Juan Osorio y la joven actriz Eva Daniela, pues no solo tienen 37 años de diferencia sino también han admitido que hasta el momento, en dos relación, no han tenido intimidad.

En 2023 será el año en que Juan Osorio le propondrá matrimonio a Eva Daniela, ya que el productor reveló más de una vez que mandó a diseñar el anillo de compromiso, por lo que espera el momento indicado para sorprender a su novia, con quien espera tener relaciones sexuales por primera vez el día de la boda.

¿POR QUÉ JUAN OSORIO DECIDIÓ NO TENER INTIMIDAD CON EVA DANIELA DURANTE DOS AÑOS?

Tal como si fuera un noviazgo de dos jóvenes, Juan Osorio (65) y su novia Eva Daniela (28) no han mantenido hasta el momento relaciones sexuales, pese a que las oportunidades no han faltado, comentó el productor televisivo a la revista TV Notas.

Según la publicación, Osorio prometió a los padres de su pareja que la respetaría hasta la noche de bodas, por lo que ha respetado su palabra hasta la fecha.

El hombre de televisión señaló que no tiene prisa por el momento íntimo con Eva Daniela, pues espera que sea una situación especial para ambos.

¿QUÉ DIJO JUAN OSORIO SOBRE SU ABSTINENCIA SEXUAL CON EVA DANIELA?

Osorio contó que es una decisión que tomaron en conjunto. Y es que si bien la pareja ha tenido oportunidades de estar solos y él ya tiene experiencia de índole sexual, espera que con Eva sea todo mágico y pase después de su matrimonio.

“Ojalá, sí, tengo mucha ilusión, es padre vivir esa fantasía, esa magia de decir ‘¿cómo será?’ Quiero vivir esa fantasía, me ilusiona mucho y a mi edad más, quizá si estuviera con 25 años no actuaría así, diría: ‘¿a qué hora es el chiky chiky?’, pero ahorita no me corre prisa”, indicó.

En tanto, Eva Daniela manifestó que, aunque no hay apuro, sí quiere llegar al altar vestida de blanco, ya que es muy devota de la Virgen y de Dios, por lo que es algo que también pondría muy felices a sus padres.