En una reciente entrevista, Julieta Venegas contó que su exesposo Álvaro Henríquez, con quien se casó en 1998, la dejó por la actriz de un video de la canción que le dedicaron.

“Él me escribió una canción bonita que se llamaba ‘No me falles’, que es hermosa. En el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz (...) en ese momento fue muy doloroso”, expresó a Yordi Rosado.

No obstante, la cantante ahora recuerda ese hecho con una sonrisa y remarca que se habrían separado tarde o temprano porque no vivían juntos pese a estar casados.

“Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”, manifestó.

¿Quién es el actual esposo de Julieta Venegas?

Actualmente, Julieta Venegas está casada con Pablo Braun, un reconocido empresario y parte de una de las familias más adineradas de Argentina.

La interprete de “Lo Siento BB:/” se casó con Pablo Braun en el 2016.

