Tras sus merecidas vacaciones en África junto a su grupo de trabajo, la colombiana Karol G viene siendo tendencia en redes sociales y la industria musical luego de que su hit “Provenza” se posicione entre los 5 primeros lugares a nivel mundial. Sin embargo, la popular “Bichota” jamás hubiese pensado que una artista de Hollywood sepa uno de sus más icónicos sencillos.

Al parecer, Karol G no conoce de fracasos y sigue cosechando éxitos en su carrera. Y es que esta vez la prestigiosa revista Billboard situó a su canción “Provenza” como uno de los hits más sonados de todo el planeta.

Prueba de ello son las redes sociales como TikTok e Instagram, en donde se puede evidenciar que el tema interpretado por la ex novia de Anuel AA sea uno de los más utilizados por internautas a nivel mundial.

Es tanta la fama que ha logrado alcanzar este sencillo que diversos actores y músicos de la industria se han grabado cantando, bailando o actuando uno de los grandes hits de Karol, siendo la famosa Selena Gómez una de las estrellas que también se unió al trend de “Provenza” en redes sociales.

ASÍ REACCIONÓ KAROL G AL VER A SELENA GÓMEZ CANTANDO SU CANCIÓN

No queda duda de que Selena Gómez es una de las grandes influencers de todo el mundo con sus más de 300 millones de seguidores en Instagram, solo por detrás de celebridades de la talla de Kim Kardashian o Cristiano Ronaldo.

Por ello, la emoción de Karol G no es para menos, quien no dudó en republicar el baile de la ex estrella de Disney en sus historias de Instagram.”Selena Gómez bailándola”, fue lo que escribió la cantante con el video de su popular tema.

Asimismo, la autora de “Bichota” también compartió con sus seguidores a otros artistas de talla mundial que no pudieron resistirse a entonar su genial hit en su vida diaria.

Vale resaltar que este tema ha sido compuesto por diversos músicos como Keityn y Ovy On The Drums, logrando acumular más de 350 millones de vistas en YouTube.