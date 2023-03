Karol G inició con todo 2023 y lidera el universo de la música en español tras su lanzamiento del tema TQG junto a nada menos que Shakira, con quien lidera esta industria con cifras históricas.

No obstante, la colombiana no solo es un furor como cantante, sino también se luce como compositora, siendo considerada una de las artistas latinas más completas. Esto explica su éxito con el lanzamiento de su disco ‘Mañana será bonito’, con 17 canciones, el 24 de febrero de 2023.

Carolina Giraldo Navarro, nombre original de Karol G, no quiere quedarse solo como una figura musical o protagonista mediática por su último sencillo junto a Shakira, sino ahora también busca incursionar en el mundo del modelaje, donde quiere plasmar su presencia y talento.

¿CUÁL ES EL VESTIDO CON EL QUE KAROL G DESLUMBRÓ EN PARIS FASHION WEEK?

El viernes 3 de marzo de 2023 será una fecha inolvidable para la ‘Bichota’, pues ese día realizó su debut en Paris Fashion Week como invitada al front row del desfile de Loewe, lo que constituye uno de los eventos más esperados del año en el ambiente de la moda.

Karol G sorprendió con un vestuario que nuevamente la hizo única, el cual consistió de un atrevido vestido totalmente transparente, un diseño ajustado en color gris con detalles en azul que marcaban su figura. Además, tenía un par de sandalias de tacón de tiras y estampados de flamas.

El vestido le permitió resaltar su belleza y su característico cabello rojo, lo cual no fue lo único llamativo de la jornada, pues también se le vio al lado de la exitosa modelo Emily Ratajkowski y otras personalidades de la industria como Nina García, la editora en jefe de ELLE US.

Karol G en su debut en el mundo de la moda con un vestido transparente (Foto: Pascal Le Segretain)

¿KAROL G IMPONE UNA TENDENCIA DE VESTIDO CON TRANSPARENCIA?

Según consideró Vogue, los vestidos transparentes en tendencia no son de los más usuales. No obstante, esto no se traduce en que los diseños clásicos desaparezcan. La ventaja es que encontrar uno auténtico con el estilo de cada mujer resulta más sencillo.

Entre las opciones están piezas midi de efecto drapeado, pasando por vestidos lenceros con bordados florales e incluso modelos con acabados atractivos como el encaje o el crochet.

Se han comenzado a ver estos diseños en las colecciones de Primavera-Verano 2023 de firmas como Saint Laurent, Chanel y Dolce & Gabbana, algo que se considera será la propuesta del año gracias a la brillante incursión de Karol G en el rubro de la moda.