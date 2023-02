El show de Karol G del 19 de febrero en el Festival de Viña del Mar ha comenzado a recibir duras críticas, pese a que logró cautivar a miles de personas con sus éxitos musicales.

La presentación de la ‘Bichota’ fue tendencia en las redes sociales y no precisamente por el respaldo del público, sino porque un aspecto del mismo no tuvo los mejores comentarios.

Karol G durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023 (Foto: AFP)

¿POR QUÉ KAROL G FUE CRITICADA EN VIÑA DEL MAR?

El motivo por el que la colombiana fue cuestionada fue por la vestimenta que utilizó en Viña. Este consistió, además de su característico cabello rojo con algunas extensiones, de un vestido rosado. Muchos seguidores del espectáculo hicieron saber su descontento en la cuenta oficial del evento.

“La verdad no me gustó el vestuario”, “Ella no es modelo, es una cantante”, “A mí tampoco me gustó el vestuario, súper ordinario, no como para el festival”, “A ella siempre la visten horrible, no entiendo el motivo”, fueron algunos de los comentarios recibidos en el post.

“Estafa, tenían que darle de platino”, “Todo un pedazo de artista y de ser humano”, “Ojalá que en las próximas versiones los animadores no se metan tanto”, “Tremenda presentación la de Karol G”, “Impresionante, Karol G es toda una reina”, “Mi paisana, te luciste en esa tierra bella”, fueron otros comentarios recibidos.

KAROL G RECIBIÓ UNA GAVIOTA EN EL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

En el Festival de Viña del Mar se acostumbra reconocer a los cantautores que llegan a su escenario, algo que no fue distinto con Karol G, quien recibió una gaviota de platino. No obstante, cuando terminó su show, el público pidió que esta fuese de oro.

La colombiana estuvo atenta a cada detalle de sus fanáticos, resaltando cada expresión que ellos tenían durante el espectáculo. Fue así que compartió con la pequeña Matilda, quien tenía una pancarta donde le pedía bailar juntas.

El público quedó asombrado por el baile de la niña, lo que emocionó a la intérprete de ‘Provenza’, quien le regaló la gaviota de oro que había recibido minutos antes, generando el aplauso masivo en la Quinta Vergara.