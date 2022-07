A través de su cuenta de Instagram, Karol G anunció que dejará de lado el color azul de su cabellera que tanto la ha caracterizado en los últimos meses. El anuncio sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales.

Con el cambio del color de su cabello, Karol G pone fin a una de sus etapas más importantes. deus carrera musical en la que no solo cosechó éxitos musicales, sino que también realizó multitudinarios conciertos alrededor del mundo, incluidos dos shows en el Perú.

Con un comunicado en sus historias, Karol G dio detalles de los motivos por los que decidió dejar el azul atrás para empezar esta nueva era en su vida personal y profesional.

“Hola, no sé por dónde empezar... pero lo que voy a decir, va a salir de lo más profundo de mi corazón . Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirnos, mi pelo azul y yo Nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me lleve a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, NOS DESPEDIMOS POR TODO LO ALTO!!!”, escribió inicialmente.

En otro momento, Karol G empezó a compartir videos y fotos de lo que fue este viaje por Grecia y Dubai con un grupo de amigos donde celebró su amistad y el éxito logrado.

“Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras Sold Out, de mis primeros estadios, de cancioncitas para mi desahogo, de canciones por que si, de que trabajadera (Aunque esa sigue), de canciones #1s, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien, de qué forma pa reírme y pasar bueno .... De tomarme las 200 copas con mis amigos, hasta sentirme tan libre como en Provenza y si...... de mi pelo azul ...”, agregó en su comunicado.