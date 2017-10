Kate del Castillo afirma que Televisa ofrece a actrices como prostitutas [VIDEO y FOTOS]

Kate del Castillo levantó polémica recientemente tras asegurar que Televisa ofrece a sus actrices como prostitutas. Sus declaraciones han causado tal revuelo que se espera que otras artistas más denuncien la red de trata de mujeres, según consignó TvNotas.

La polémica actriz acaba de lanzar un documental para Netflix llamado ‘El día que conocí a El Chapo’, donde cuenta su encuentro con el conocido narcotraficante de Sinaloa. Además, Kate del Castillo también aprovechó para narrar su trayectoria y paso por Televisa.

Según reveló, la conocida cadena realizaba deplorables prácticas con sus estrellas, las mismas que incluían la prostitución. En ese sentido, Kate del Castillo contó que Televisa ofrecía a sus actrices al mejor postor.

‘En ese tiempo yo no lo entendía, pero sí me molestaba. En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida. Así de ¡wow! si te invitaban a las comidas de publicidad’, reveló Kate del Castillo en el documental de Netflix.

‘Literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son gente que mete el dinero a Televisa. Compran los tiempos de aire en Televisa’, agregó la actriz conocida por pactar un encuentro con El Chapo Guzmán cuando estaba prófugo de la justicia.

Kate del Castillo contó su propia experiencia en este tipo de cenas. Es así que aseguró que cuando la invitaron, ella era novia de Ari Telch, por lo que dijo que solo asistiría si iba acompañada por su pareja. Cuando los directivos se negaron, se rehusó a ir.

“Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ¡no te estamos preguntando! A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté’, dijo Kate del Castillo.

Por su parte el productor Epigmenio Ibarra, quien también participó en el documental de Netflix, ratificó la denuncia de Kate del Castillo. ‘Así como en Colombia, las prepago (prostitutas) famosas. O sea, la televisión era un catálogo, tú escogías en la pantalla y había actrices que por un papel hacían cualquier cosa’, aseguró.

