Empresaria, cantante, compositora y una de las creadoras de contenido más importante de Latinoamérica. Kenia Os (22) ha logrado consolidarse en el top de las influencers latinas más poderosas con sus casi 13 millones de seguidores en Instagram. Hace unas semanas lanzó su disco debut y ya planea lo que serán sus próximos conciertos en distintos países.

‘Cambios de luna’ no es solo la carta de presentación de Kenia Guadalupe Flores Osuna, Kenia os, como cantante, sino también es un proyecto con el que pretende acabar con los estigmas y etiquetas que pesan sobre los influencers que buscan un espacio en el mundo de la música.

Trome pudo conversar con Kenia Os para que nos cuente detalles de su propuesta musical en la que se ha involucrado desde el minuto cero y con la que busca conquistar cada vez más ámbitos de la industria de la mano de la creación de contenido y sin descuidar su línea de maquillaje.

Cambios de luna es tu carta de presentación ¿También fue una catarsis para ti?

‘Cambios de luna’ lo empecé a escribir hace casi dos años. Inicialmente era un EP, era mi primer proyecto donde formaba parte de la producción, composición, la dirección. Era un reto para mí, era mi momento para demostrar la artista que era. Se convirtió en algo personal porque tenía el control de todo lo que iba a decir en la música.

¿El camino para llegar a donde estás fue difícil?

Ha sido un proceso bastante difícil, me toca esforzarme el doble para demostrar a muchas personas que no por venir de redes no puedes dedicarte a esto (a la música) porque al final del día yo escribía mis videos, mis guiones, produzco mis videos, produzco la dirección de mi maquillaje, la parte creativa. La gente necesita saber que Kenia Os es una persona que crea, todo lo que tiene que ver con la parte creativa, ahí estoy.

Muchos dicen que los influencers no pueden dedicarse a la música ¿Te ha tocado enfrentarte a estas etiquetas?

Sí, pero para mí no tiene lógica. A todas esas personas que dicen ‘es que es influencer, pero no puede cantar’ ¿Quién dice? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? ¡Claro que sí (pueden cantar)! Todo el mundo tiene la oportunidad de hacer música, de expresarse de alguna manera. Yo me expreso a través de mi música, es la manera que sano, es mi terapia. No demerita el hecho de que me guste hacer un TikTok.

¿Consideras que debes seguir en constante preparación?

Me he preparado bastante. Yo siempre he tenido la música en mi por parte de mi familia, me sé mucha música de regional mexicano, de la música elemental. Me he preparado con clases de canto, estudié 5 años jazz, de repente me meto a clases de baile urbano para los shows, voy a retomar mis clases de inglés.

NO HACE CASO A LOS MALOS COMENTARIOS

El mundo de las redes tiene también su lado negativo ¿Cómo lidias con los mensajes de hate (odio)? porque tus fans siempre te defienden...

Yo ni siquiera leo (los comentarios negativos), a mí es raro que me aparezcan cosas de hate. A veces me parece algo absurdo, muchas cosas que ya se inventan, muchas historias, muchas de las que ni siquiera yo sabía. Las que son grandes sí me llego a enterar y siempre me gusta aclarar y si no, simplemente lo dejo pasar y ya.

Por otro lado, Danna Paola te comentó un TikTok ¿Se viene una colaboración?

Yo estoy abierta a todas las colaboraciones, es un muy buen momento para empezar a colaborar con varios artistas Obviamente me encantaría con Danna (Paola), ella lo ha mencionado con varias entrevistas, no he tenido la oportunidad de conocerla ahora en esta nueva etapa como artista , la verdad me encantaría colaborar con todas las chicas de la industria.

¿Tus fans de Perú se hacen presente? ¿Nos visitarás pronto?

Hay muchísimos , creo que hay un gran fandom en Perú, son muy lindos, los tengo muy presentes. Ahorita, el proyecto se está terminando de expandir en México y ya estamos tocando puertas en otros países. Tengo grandes fandoms en Latinoamérica y sé que voy a llegar como en casa.