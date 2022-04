¿Kerem Bürsin y Stephanie Cayo están juntos? El acercamiento entre el actor turco, que saltó a la fama internacional por su protagónico en “Love is in the air”, ha sido visto disfrutando de su visita en España junto a la talentosa actriz y modelo peruana. Si bien, a la expareja de Hande Erçel, se le viene vinculando con varias mujeres, en esta ocasión hay algunas pistas que sugieren que los actores esconden algo. Aquí te las contamos.

La especulaciones sobre un romance entre el galán turco y la bella peruana fueron iniciados por la prensa española, a raíz del final de la separación de la actriz con Maxi Iglesia, con quien protagonizó la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, grabada en el Cusco para Netflix. De acuerdo a los medios, Bürsin y Cayo se conocieron durante un desfile de modas en octubre de 2021, en España, cuando aún estaba con la actriz Hande Erçel.

Se dice que el día en que se conocieron hubo atracción y que se habrían visto en otras oportunidades. ¿Habrá, realmente, en un romance entre la actriz y cantante, de 34 años, con el turco? Lo cierto es que cada uno ha dejado claro que están solteros y el amor no está descartado.

¿CUÁLES SON LAS PISTAS DE QUE HAY ALGO MÁS ENTRE STEPHANIE CAYO Y KEREM BÜRSIN ?

Los actores Kerem Bürsin y Stephanie Cayo se habrían visto en el festival de Málaga. En esos días fueron fotografiados durante un íntimo desayuno en el castillo Santa Catalina de Málaga, junto a un reducido grupo de personalidades como el presidente de Soho Boutique Hotels, Gonzalo Armenteros, y la actriz Mía Zafra, quien no dudó en publicar las imágenes del encuentro, que calificó como “mágico”.

El momento fue inmortalizado por el lente del fotógrafo Manu Bermúdezy se puede ver a la menor de las hermanas Cayo sonriente, al igual que al galán turco de moda. Lo que llama la atención es que, pese al buen momento reflejado, Kerem y Stephanie no han aceptado la etiqueta de las fotos, ¿hay algo que esconder?, ¿por qué no quieren poner las fotografías en su muro de Instagram?

Sin embargo, la actriz no ha dudado en ponerle un corazón a una sesión de fotos al protagonista de “Love is In The Air”, que publicó el mencionado fotógrafo, al que ambos siguen en Instagram.

Ante la ola de rumores, el actor Kerem Bürsin ha dicho que: “Toda historia de amor que sale no es verdad. Las personas se conocen, se hacen amigos, puede convertirse en amor en el futuro, pero está muy mal decir ‘Se enamoró’, ¿verdad?”. Sin embargo, queda la incógnita sobre si esa amistad, como dice el galán, puede “convertirse en amor en el futuro”. ¿Será posible?

Cayo: “Es algo muy personal y de momento no se sabe...”

Por su parte, Stephanie Cayo, ha dado una respuesta que ha abierto más incógnitas. La actriz, quien siempre ha sido sincera al contar la situación sentimental, como el anuncio de su divorcio y final de su relación con Maxi Iglesias después de cuatro meses, esta vez ha preferido quedar callada. No ha querido confirmar si comenzó una relación o está ilusionada con el actor turco Kerem Bürsin. Solo se ha limitado a decir de modo titubeante: “es un tema muy personal y de momento no se sabe... prefiero dejarlo ahí”. ¿Qué habrá querido decir? ¿Por qué no rechazó lo rumores?

En un momento de la entrevista, a un medio peruano, quiso contar un poco más, pero prefirió guardárselo. Sin embargo, aseguró que el galán otomano es “un gran tipo”. “Todavía no lo conozco mucho. Entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”, trató de explicar la peruana. Lo que sí ha confirmado es que es “muy guapo”. Por lo pronto, Cayo ha dejado claro que no ha cerrado las puertas al amor y dice que le gustan los hombre maduros e inteligentes.

Lo sigue en Instagram

Otra pista de que la actriz peruana está interesada en el actor turco, es que sigue su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores. Cayo, en tanto, tiene 1.8 millones de seguidores en su red social, donde comparte eventos, viajes, proyectos y momentos familiares y entre amigos.

Actriz peruana Stephanie Cayo, a través de cuenta @unlunar no dudo en ponerle un corazón a la imagen del galán turco Kerem Bürsin ( Foto: bermudezbythewa)

Otro detalle en esta historia es que tres semanas después de la sesión en el castillo de Málaga, el actor ha colgado una foto tomada ese día. Allí aparece recostado con un rostro de total felicidad, que dice “sigamos con el baile”. ¿Será por su nueva ilusión?

Kerem Bürsin se ve más feliz que nunca (Foto: Kerem Bürsin)

¿QUIÉN ES STEPHANIE CAYO?

Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti nació el 8 de abril de 1988. Es una actriz, cantante, modelo y bailarina peruana de ascendencia italiana, residente entre Los Ángeles y Lima. Se hizo conocida al participar como protagonista en la telenovela juvenil “Besos robados”.

Stephanie Cayo, de 34 años, tiene 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Se casó con Chad Campbell en 2018 y se divorció en 2021. Ha trabajado en numerosas producciones colombianas y mexicanas, como “El club de los cuervos” y la más reciente es “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que protagonizó con Maxi Iglesias, con quien tuvo una relación de cuatro meses. Cayo, además es imagen de marca de la tienda por departamento Ripley en Perú, ha hecho musicales y tiene una academia de talentos.