Kylie Jenner y el motivo por el que aceptó posar para Playboy

Desde hace unos días, Kylie Jenner volvió a ser noticia al anunciar que sería portada de la revista Playboy. Al conocer esto, muchos se preguntaron sobre las razones que animaron a posar desnuda a la joven multimillonaria.

Según contó Kylie Jenner, aceptó salir en la popular revista debido a que su pareja y padre de su hija, Travis Scott, estuvo detrás en el tema de producción, empezando por las fotos que realizó Sasha Samsanova.

Pero eso no fue todo, pues el rapero también se involucró en el tema de las preguntas que le hicieron a Kylie Jenner, al punto que él mismo hizo las interrogantes.

Entre los temas a los que se refirió la joven de 22 años figuran la forma en que consiguió su fortuna gracias a su marca de cosméticos y el balance que existe entre su maternidad y su sexualidad.

"Me recuerdas que la maternidad y la sexualidad pueden coexistir, y que el hecho de que abraces tu sexualidad no significa que hayas perdido la moral o que no seas una buena madre. Puedes ser sexy y aún así ser una madre increíble", declaró Kylie a su pareja en la edición de Playboy.

Hay que recordar que en 2007, meses después de la difusión de un video íntimo, Kim Kardashian posó para Playboy, aunque en 2010 declaró que se arrepiente de haberlo hecho.

Respecto a Kylie Jenner, hay que destacar que pese a provenir de una familia con buenos ingresos, su fortuna la logró gracias al éxito de su marca de cosméticos, acumulando en la actualidad mil millones de dólares, según Forbes, con lo que supera los ingresos de Kim Kardashian y toda su familia.

"No esperaba nada. No vaticiné el futuro. Pero (el reconocimiento) sienta realmente bien. Es una buena palmadita en la espalda", manifestó Kylie a Forbes

Con 146 millones de seguidores en Instagram, Kylie Jenner es considerada la influencer joven más importante del mundo y prueba de ello son los 13 millones de “me gusta” que consiguió con la foto que anunciaba su aparición en Playboy.

A esto hay que sumarle que la versión de Playboy de la celebridad, disponible vía web a a 24.99 dólares a través "The Pleasure Issue", agotó su stock en tiempo récord.