Se apagó una estrella del firmamento televisivo. “La Academia 2022”, el reality de cantantes más famoso de todo México, perdió a su primera competidora durante el show de ayer 18 de junio. Como se sabe, es otra gran pérdida que asume el citado programa de TV Azteca tras separar a dos alumnos de la casa por problemas de escándalo público.Sin embargo,una querida participante le dijo adiós a la ‘acade’. ¿De quien se trata?

Tras una semana turbulenta en la que el director Alexander Acha tuvo que expulsar a dos alumnos de la casa televisiva, “La Academia” volvió al ruedo competitivo de canto en medio de rumores por parte de la teleaudiencia.

Es así que esta nueva semana tuvo como sorpresa una nueva dinámica entre los participantes, la cual consistía en enfrentamientos sobre tarima de dos o tres pupilos cantando una misma canción.

Para incorporar algunas sorpresas, decidieron incorporar el voto del público en vivo, lo cual terminó por mover el ranking entre todos los participantes.En ese sentido, no solo quedaron a merced de las decisiones de Ana Bárbara, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Lolita Cortés, sino además, del favoritismo y apoyo masivo de la teleaudiencia.

Tras esta nueva dinámica, Esmeralda era la segunda eliminada de La Academia, aunque fue la primera en hacerlo por modo de competencia y no exclusión definitoria.

“Con el 1.51 por ciento de 2 millones de votos te vamos a despedir a ti... hoy sales tú, Esmeralda” , señaló el conductor del programa Yahir, quien es además un ex participante de las primeras ediciones.

“Trabajar con maestros que yo nunca en mi vida hubiera creído poder obtener clases, críticas justas y sinceras de ustedes; conocer a gente que en verdad admiro, sentir el amor del público, de mis compañeros, saber que esta es una generación que tiene competencia, pero una competencia sana, no hay rivalidades, no hay envidias. Me llevo muchas cosas buenas, aprendí mucho”, sostuvo la concursante entre lágrimas y un ambiente sumamente emotivo.

¿QUIÉN ES ESMERALDA?

La segunda eliminada del programa concurso La Academia nació en Acapulco, Guerrero, México. Según la información recogida de Infobae, a la edad de 2 años empezó su vocación por la música y empezó a cantar pequeños sonetos.

Tras descubrir su amor por el canto, la pequeña Esmeralda empezó con su trayectoria artística, en donde la ovación del público y las palmas multitudinales son algo que la motivan para convertirse en una estrella.

Esmeralda Asusena Palma Guzmán, conocida popularmente como “Esmeralda”, reveló que su sencillo favorito es “Ángel”, siendo interpretado por Yuridia, una exintegrante de la cuarta generación de La Academia.

“Es la primera canción que me aprendí y se la dediqué a mi mamá”, señaló la nacida en Acapulco.

Eso sí, lejos de derrumbarse por la decisión que marcaba su final en el programa de voz y canto, la naciente artista de 24 primaveras sostuvo que uno de sus tantos sueños es viajar por todo el mundo, conocer personas, y apoyar a su madre gracias al don que mayores alegrías le ha dado: la música.