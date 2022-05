Sin lugar a dudas, Laura Bozzo es una de las figuras más polémicas de la televisión mexicana. Así, tras atravesar graves problemas legales, ahora la conductora peruana es una de las estrellas de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde ha llamado la atención no solo por sus controversias, sino también por algunos de sus ataques de pánico. Por esta razón, ella ha sido consultada sobre esta situación y ha respondido con franqueza en una reciente emisión del espectáculo televisivo.

A continuación, conoce la verdadera razón por la que Laura Bozzo tiene estos episodios en el popular reality de Telemundo.

LAURA BOZZO Y SUS ATAQUES DE PÁNICO

Tras el reciente estreno de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, una de las cosas que más ha llamado la atención es la presencia de la polémica Laura Bozzo. Desde el primer día, ella ha acaparado la atención de los medios y, por ello, gran asombro causó saber que sufrió de ataques de pánico durante los primeros días de grabación.

Tras conocerse estos episodios de la presentadora de 69 años, se especuló sobre la verdadera razón detrás de estos. Así, mientras parte de la audiencia le atribuía esta situación a su edad o a sus experiencias previas, otros, incluso, decían que se debía a sus rencillas con la cubana Niurka Marcos.

Sin embargo, ha sido la propia conductora la que ha decidido revelar el verdadero motivo detrás de su padecimiento.

La presentadora peruana ha sufrido ataques de pánico durante su estancia en el programa (Foto: Laura Bozzo / Instagram)

LA CONDUCTORA HABLA SOBRE ESTOS EPISODIOS

En el confesionario del programa “La casa de los famosos 2″, Laura Bozzo explicó que no imaginaba que su llegada al show televisivo le generaría tales ataques de pánico. Sin embargo, reveló que estos se deben a una sensación de claustrofobia.

“Es un principio, cuando entré, me vino como un ataque de pánico, porque yo he tenido experiencias de tres años de arresto domiciliario en Perú. Entonces, la primera impresión te da como esa sensación de claustrofobia”, declaró la peruana frente a la consulta.

Así, la conductora se refirió a que su llegada a la casa fue complicada por estos ataques. No obstante, ahora disfruta su estancia en el programa, pues se lleva muy bien con todos los participantes.

SU RELACIÓN CON NIURKA MARCOS

En el interrogatorio de la abogada peruana, ella también tuvo la oportunidad de referirse a su relación con la cubana Niurka Marcos, con la que ya tuvo anteriores roces y hasta algunas disputas públicas. De esta manera, la presentadora confesó que se sorprendió al notar que la actitud de la vedette no era conflictiva.

“Niurka se portó maravillosamente bien conmigo. (...) Hemos tenido muchos enfrentamientos. Yo estaba preparada para que me dijera una ‘barbaridad’ y yo contestarle, de una manera educada. Pero me sorprendió mucho, porque me pidió disculpas por lo que había dicho de mí. Seguramente, no sé si más adelante pelearemos o discutiremos, porque tenemos puntos de vista y muchas cosas distintas. Pero una cosa es discutir con respeto y otra cosa es la agresividad, que, tengo claro, aquí, en esta casa, no hay agresividad ni discriminación”, indicó.

Hasta el momento, ambas han tratado de mantener una relación cordial en el programa. El día del estreno, por ejemplo, las estrellas protagonizaron un gran abrazo. Así, las polémicas figuras televisivas demostraron que parte de sus rencillas han quedado atrás.

“LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Laura Bozzo forma parte del grupo de personalidades que le dan vida a la segunda temporada del programa “La casa de los famosos”, reality show en el que están vigiladas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además de la peruana, completan el reparto nombres como Niurka Marcos, Luis ‘El Potro’ Caballero, Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Ivonne Montero, Nacho Casano, Brenda Zambrano, Juan Vidal y Salvador Zerboni.