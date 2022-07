No queda duda de que el reality show “La casa de los famosos 2″ sigue generando titulares y acaparando portadas en México, y es que en ésta oportunidad, las actrices Natalia Alcocer y Daniella Navarro se enfrascaron en una acalorada discusión sobre diversos entredichos, logrando que su conversación sea tendencia en las redes sociales. Entérate más aquí.

Como era de esperarse, “La casa de los famosos 2″, el show de competencias más sonado de todo México, sigue generando revuelo en todo el ojo público. No solamente por sus peleas y supuestos amoríos entre los concursantes, sino también por la emotividad a flor de piel que desprenden todas las celebridades dentro del confinamiento televisado.

Y es que finalmente a Daniella y Natalia no les quedó de otra más que trata de llevar la fiesta en paz en “La casa de los famosos 2″. Lastimosamente, por que más que lo intenten, parece imposible que exista armonía entre ambas histrionisas de la pantalla chica.

En ese sentido, las actrices Natalia Alcocer y Daniella Navarro se ‘sinceraron’ ante las cámaras del reality show y dejaron algunas frases sobre los constantes señalamientos que ambas celebridades han tenido en los últimos años

DUELO DE EGOS

Tanto Natalia como Daniella se encontraban en la cocina, cuando la toma del reality show nos muestra a ambas celebs juntas, dando inicio a la hecatombe verbal que iba a entrar en función en unos segundos.

“¿Por qué hablas de mí? ¿Me conoces?”, indica Natalia mientras todos los presentes empiezan a tomar atención a lo que se viene.

“¿Cómo qué? A ver”, fue la respuesta inmediata de Daniella, quien lejos de intimidarse ante la regiomontana, se plantó firme sin mover un solo pelo.

Así empezaba la discusión del día, gracias a Natalia Alcocer y Daniella Navarro (Foto: La casa de los famosos 2/TikToK)





“Me pusiste adjetivos durante mi maternidad, me dijiste hasta p$%3,” se oye a recriminar a Natalia mientras Navarro la observa atentamente.

“Eso era cuando supimos que el tipo era casado, y que no sabíamos que era casado”, añadió la venezolana inmediatamente.

Alcocer no se quedó atrás, e interrumpiendo a la venezolana, sostuvo que eso no le quitaba valor a su condición como persona. ”Pero no era casado, y si así estuviera casado, con dos, con tres, o fui pt$% de paga, no me hace lo que soy ahorita”.

LA PALABRA DE DANIELLA

Al respecto, la popular Daniella sostuvo que maneja un trato cordial entre ambas celebs, incluso, expresó que siempre ha dejado en claro las muestras de respeto entre ambas.

Eso sí, según la misma venezolana ha dejado en claro que “no somos amigas, ni aquí ni adentro”.