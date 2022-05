¿Quién es “La Flaca” de Jarabe de Palo? Se trata de Alsoris Guzmán, una cantante cubana que inspiró a Pau Donés cuando grababan el videoclip de “El lado oscuro” en 1995. El cantautor, que murió a los 53 años tras luchar contra el cáncer, contó en varias oportunidades cómo surgió la canción, que apareció en 1996 y lo llevó a la fama un año después. Aquí te detallamos el camino que tuvo la musa de la voz de “Agua”, “Grita” y otros éxitos del rock en español.

“Por un beso de la flaca, daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera”, dice la letra “La Flaca”, la canción que le dio una gran popularidad a la banda de Donés debido a un comercial.

Un beso que, en la realidad, sí se dio, de acuerdo a lo que Guzmán contó al diario El Mundo. La también artista era modelo y fue convocada para trabajar con la banda. Viajaron por Cuba y, en ese trayecto, ocurrió un acercamiento pero no más: “éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa”, dijo al diario español.

Lo cierto es que dicha inspiración llevó a que Pau escribiera en diez minutos uno de los temas que más corearon sus seguidores en el resto de su vida y que sigue sonando en las emisoras radiales y plataformas digitales en el mundo. Pero pocos saben lo que pasó realmente con la Flaca.

¿QUÉ PASÓ CON ALSORIS GUZMÁN, LA MUJER QUE INSPIRÓ “LA FLACA” DE JARABE DE PALO?

Alsoris Guzmán vive en Milán, Italia, donde cría a su hijo de 12 años, junto a su actual pareja. A pesar de intentar un camino como cantante con Alsoris y los que Son de Cuba, no tuvo mayor éxito y ahora trabaja en diversas actividades comerciales. En 2020, cuando fue contactada por Vanitatis por la muerte de Pau Donés, laboraba en una pizzería, donde también cantaba.

“Siento mucho su muerte, tanto… Me da mucha pena”, fue lo que declaró a la mencionada publicación ante la noticia del deceso del líder de Jarabe de Palo. La musa de “La Flaca”, en la actualidad, comparte su trabajo y sus momentos familiares a través de sus redes sociales.

Sube videos en eventos donde demuestra su talento vocal y fotografías con sus seres más queridos. Marcada por el apodo de la Flaca, Guzmán ha continuado con su vida, lejos de Cuba y buscando seguir creciendo a pesar de las adversidades que se cruzan en la vida.

¿QUIÉN ERA PAU DONÉS?

Pau Donés Cirera fue un cantante, guitarrista y compositor español conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. La madre del cantante se suicidó después de regalarle su primera guitarra eléctrica, algo que lo afectó emocionalmente haciendo que lo echaran de siete colegios, según contó en su biografía “50 palos… y sigo soñando”.

Estudio Ciencias Económicas y se hizo modelo aficionado, pero su pasión por la música pudo más y formó con su hermano un grupo de rock cuando tenía 15 años, a la que llamaron primero J & Co. Band y después Dentaduras Postizas. Comenzó a trabajar en una agencia de publicidad de Barcelona, gracias a la cual pudo comprar su primer equipo compuesto por una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una guitarra eléctrica Fender Stratocaster. Con estos medios grabó sus primeros temas.

El tiempo pasó y formó en 1995 Jarabe de Palo, grupo que empezó a ser conocido en el otoño de 1996. “La flaca” fue su primer tema que lo llevó a ser conocido gracias a un anuncio de la marca Ducados para la campaña publicitaria de Carácter Latino. El éxito del grupo nace tras la campaña de esta publicidad en plena primavera de 1997.

¿DE QUÉ MURIÓ PAU DONÉS?

Después de más de cuatro años de luchar contra el cáncer de colon, el cuerpo de Pau Donés no resistió más y dejó de existir. La noticia fue confirmada por Jarabe de Palo a través de un comunicado que compartió en Twitter.

“La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015 (…). Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, escribieron.

