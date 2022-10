Fernando Colunga es considerado uno de los galanes que más corazones ha conquistado a lo largo de su carrera actoral, que ha forjado en base a esfuerzo y disciplina; no olvidemos que se inició en el mundo televisivo como doble de Eduardo Yáñez en “Dulce desafío” y tras aparecer en dicha telenovela luchó para convertirse en uno de los histriones más reconocidos, algo que sin duda ha logrado, pues actuó en más de veinte producciones, tanto en cine, televisión y teatro; y si no está frente a la cámara, se encuentra detrás de ella dirigiendo.

Debido a la fama que alcanzó, no es extraño que tenga millones de seguidores en el mundo, tal como ocurre en Serbia, donde una banda de rock lleva su nombre. Aunque sus fanáticos están contentos por sus logros, muchos le pierden el rastro cada cierto tiempo, por lo que recurren a las redes sociales para tener noticias sobre él; sin embargo, no encuentran nada, debido a que el mexicano no tiene ninguna cuenta oficial.

A continuación, te contamos por qué el protagonista de “Amor real”, “Mañana es para siempre”, “Soy tu dueña” y ahora “El secreto de la familia Greco”, entre otros, ha decidido no tener redes sociales. Su respuesta te sorprenderá.

LA RAZÓN POR LA QUE FERNANDO COLUNGA NO TIENE NINGUNA RED SOCIAL

A lo largo de su carrera, el actor ha sabido mantener alejado de los medios y el ojo público su vida privada, de ahí que jamás se ha escuchado que haya estado involucrado en algún escándalo. Siguiendo esa línea, él ha preferido no tener cuentas oficiales en Instagram y Facebook, al considerarlas un medio muy frío para agradecerle a su público el cariño que le tienen.

“No tengo ninguna red social porque a mí me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y creo que yo hago tantas cosas y estoy en la búsqueda de tantas cosas que en una red social no podría atenderlos como se debe, ni con el respeto ni con el cariño; entonces prefiero estar a un lado, no ignorando la época que vivimos porque todos tenemos que adaptarnos a esta vida más instantánea y rápida, pero prefiero usar ese tiempo, en lugar de estar polemizando, haciendo un proyecto”, dijo Fernando Colunga en una entrevista a De Primera Mano.

Reiteró que a pesar de la insistencia de la gente, él asegura que no lo hará, pues continuará manteniendo su vida en estricto privado y aprovechando todo en nuevos proyectos, pero agradeció la preocupación de sus seguidores.

En otro momento, precisó que mientras no aparece en pantallas, no quiere decir que se haya alejado del medio, pues está trabajando detrás de ellas, ya sea escribiendo o produciendo. “No he parado, he estado preparando este trabajo [”El secreto de la familia Greco”] que yo sé que muchas veces no se sabe lo que hay detrás de esto, pero he estado preparándolo alrededor de dos años”, indicó.