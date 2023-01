El romance que sostuvieron Shakira y Gerard Piqué durante doce años sigue dando que hablar. Y es que se ha conocido que los hijos de la pareja, aparentemente, ya no llamarían abuelos a los progenitores del exfutbolista del Barcelona. Esto se produce semanas después de que la cantante colombiana estrenara su nuevo tema musical “BZRP Music Sessions #53″.

Fue en junio de 2022 cuando se conoció la separación definitiva entre Shakira y el deportista español. Este caso dio la vuelta al mundo sorprendiendo a millones de fans de la cantante, pues ambos habían demostrado, en todo momento, ser una de las parejas más sólidas de los últimos tiempos.

Pasaron varios meses y la colombiana volvió a dar que hablar, pero en esta ocasión por su nueva canción que fue lanzada el 13 de enero junto al productor Bizarrap.

Precisamente, en este tema musical Shakira menciona a Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda (...)”, se oye en la letra de la canción.

Es por ello que ahora ha llamado la atención la noticia referente a que los hijos de la colombiana no llamarían abuelos a los padres de Gerard Piqué. ¿Será cierto?

Gerard Piqué fue pareja de Shakira durante 12 años desde el 2010. (Foto: Gerard Piqué/Instagram)

¿LOS HIJOS DE SHAKIRA AÚN LLAMAN ABUELOS A LOS PADRES DE GERARD PIQUÉ?

Los fans de la cantante Shakira han apoyado a la colombiana en todo momento. Según indica la revista Lecturas, la madre de Gerard Piqué se ha convertido en objeto de críticas por parte de estas personas.

De acuerdo al citado medio, Montserrat siempre trató de que la relación entre su hijo y la colombiana funcionara y la apoyó en todo momento.

Pero desde que se lanzó la nueva canción todo habría cambiado entre ellas dos, incluso, según Milenio, los hijos de colombiana ya no estarían llamando abuelos al papá de Gerard Piqué y a Montserrat Bernabeu.

Por su parte Poprosa, señaló que ha sido Shakira quien ha ordenado a sus hijos que no llamen abuelos a los padres de Gerard Piqué.

“Sí, es heavy de narices. La cantante odia a la yaya de sus retoños hasta el infinito y más allá. No la soporta, no la quiere ver ni en pintura, y aunque no podrá evitar que sus renacuajos coincidan con ella, sí pretende que no la llamen “abuela””, se lee en el artículo de Poprosa.

Shakira pide a sus hijos que no llamen abuela a la madre de Piqué: Montserrat Bernabeu, destrozada https://t.co/ymc6TLpH9I pic.twitter.com/YVcHPd9Wyh — Poprosa (@poprosa) January 25, 2023

¿POR QUÉ OCURRIÓ TAL SITUACIÓN?

Milenio hace referencia a la revista Lectura precisando que la buena relación entre Shakira y Montserrat Bernabeu empeoró luego que la madre de Gerard Piqué le reclamara que varios detalles de su separación se hicieran públicos con la canción de Bizarrap.

A esto se debe agregar, añade el citado medio, la vez en que se captó a Montserrat paseando con Clara Chía Martí por la Cerdanya.