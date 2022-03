¿Qué le sucedió? La actriz colombiana Yesenia Valencia, quien tiene una reconocida trayectoria y ha trabajado de manera reciente en “La Reina del Flow”, denunció una lamentable situación que le tocó vivir en su viaje a México y que asegura ha vulnerado sus derechos, al punto que se ha sentido ultrajada.

La actriz, directora y empresaria aprovechó sus redes sociales para hacer la denuncia y desahogarse sobre la lamentable experiencia. El caso fue bastante conocido, pues se hizo viral a los pocos minutos y aquí te contamos todo lo que sucedió.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A YESENIA VALENCIA EN SU VIAJE DE BOGOTÁ A MÉXICO?

La actriz Yesenia Valencia publicó varios videos en su cuenta de Instagram denunciando que su maleta fue vulnerada en un viaje que hizo de Bogotá a México, subrayando que no es la primera vez que le sucede esto cuando viaja a tierras aztecas.

Lamentó que las autoridades hayan decidido abrir su valija, sin que ella esté presente, y detalló que su maleta fue destruida y todos sus elementos personales fueron revolcados.

“Ustedes saben que casi no hago videos, pero me quiero desahogar. Les quiero contar que a mí me pasa una cosa muy curiosa cuando viajo a México y es que me abren la maleta, pero me parece terrible que le abran a uno la maleta sin que uno esté ahí; incluso lo pregunté por Twitter y me dijeron que así era, que uno se tiene que aguantar”, dijo la actriz, de 42 años.

La antioqueña, en medio del llanto, dijo que lo sucedido la hizo sentirse ultrajada por la forma tan violenta en que revisaron su equipaje. “Cuando saqué mi maleta del plástico estaba destrozada y les voy a mostrar un carrete para que ustedes la vean, le dañaron el cierre, estaba abierta, la habían esculcado y yo les juro que me estoy sintiendo como violada”.

La actriz, de 42 años, pidió al aeropuerto El Dorado y al de México que le dieran una explicación. “Me siento violada, me siento ultrajada porque, además, siento que yo no merezco esto. Esto es muy agresivo, llámenme y yo la abro, no se preocupe yo abro mi maleta, no tengo problema en mostrar lo que llevo, no hagan eso, es agresivo contra un ser humano. Si usted no está seguro de que esa maleta lleva cocaína, que es lo que buscan, pues llamen al dueño. No me parece chévere esta situación”, añadió, mientras se le caían las lágrimas.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES DE LOS AEROPUERTOS?

La actriz colombiana Yesenia Valencia indicó que en el aeropuerto de México indicaron que la maleta fue abierta en en la terminal de la capital colombiana. Las autoridades del aeropuerto El Dorado, en tanto, explicaron que el sistema de revisión de equipajes cuenta con un protocolo en caso de detectar alerta y que la apertura de la maletas y la manipulación de las mismas corresponde a la Policía Nacional y a las aerolíneas, por lo que el aeropuerto no tiene injerencia en este tipo de situaciones.