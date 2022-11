Valentina Lizcano es una de las actrices colombianas que se ha sabido ganar el corazón de la audiencia de varios países de América Latina gracias a sus apariciones en televisión, aunque lleva un rato alejada de las pantallas. Su más reciente aparición la hizo en la segunda temporada de “La reina del flow”, la exitosa serie donde interpretó a una reconocida periodista que ayudó a la protagonista, interpretada por Carolina Ramírez.

Radicada en Cartagena, la actriz se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales varios aspectos de su vida privada. Pese a las críticas, ha sabido responder con diversión a aquellos que la señalan de exagerar su comportamiento y la crianza de sus hijos. Recientemente, Lizcano sorprendió a sus seguidores con una impactante confesión en una entrevista.

Y es que Valentina Lizcano habló con AutoStar TV y confesó que durante su infancia fue víctima de abuso sexual, lo que la llevó a tomar una contundente decisión sabiendo que esto posiblemente afectaría en un futuro su vida reproductiva. Esto es lo que reveló la actriz colombiana de 38 años.

LA CONFESIÓN DE VALENTINA LIZCANO

La intérprete de Zulema López en “La reina del flow” reveló que fue víctima de abuso sexual siendo niña por parte del director del colegio donde estudiaba; situación que se prolongó hasta su adolescencia y que tuvo como consecuencia la espera de un bebé.

“Viví esa situación [de abuso sexual] en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía”, relató al programa de YouTube.

La difícil decisión que tuvo que tomar

Producto del abuso que estaba sufriendo, Valentina Lizcano quedó embarazada. No obstante, decidió interrumpir el proceso de maternidad. “Siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión [de abortar] porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, ni tenía cómo sostener a un bebé”, detalló.

Pero esa no fue la única ocasión que la actriz fue víctima de abuso sexual en repetidas ocasiones, ya que durante la adolescencia se repitió la situación con el chófer de la ruta escolar. “[Este hombre] siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas”, narró. “Cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”, agregó.

De acuerdo con el relato de Lizcano, hubo una tercera ocasión en la que estuvo a punto de una situación similar y se llevó a cabo cuando ya estaba en el medio artístico, cuando le tocó asistir a una fiesta. Este hecho prefiere borrarlo de su mente.

Ahora, Valentina Lizcano está felizmente casada y con dos hijos. Parte de esta desgarradora historia la dio a conocer en el libro “Sana locura: retratos de mi alma” que publicó en 2020.