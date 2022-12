El mundo de la salsa se paralizó esta semana tras conocerse del deceso de Lalo Rodríguez, el cantante portorriqueño que marcó y fue uno de los abanderados de la salsa sensual. El artista fue hallado en la vía pública sin vida en su natal Carolina, y se está a la espera de la confirmación de la causa de su muerte. A continuación los últimos alcances que se tiene sobre su caso.

El intérprete de “Ven, devórame otra vez” ya venía hace algunos años con dificultades de salud . En parte por la serie de adicciones que lo aquejaban desde su juventud. Así, hace algunos meses atrás, Ubaldo Rodríguez, su nombre real, estuvo internado en un nosocomio.

“Este es Lalo Rodríguez, enviándole un saludo a todos mis fanáticos amigos. Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien... agradezco todas las muestras de cariño y toda la preocupación que tuvieron hacia conmigo. Los quiero mucho, Dios los bendiga”, indicó el cantante en conversación con el canal “Wapa.TV” de Puerto Rico hace unos meses. En ese momento una infección respitaroria lo tenía comprometido.

¿CÓMO FUE HALLADO MUERTO LALO RODRÍGUEZ?

El último martes 13 de diciembre, Lalo Rodríguez fue encontrado en una vereda cerca a su domicilio, en Carolina. Según informó la policía de Puerto Rico, el cuerpo fue identificado por un familiar que se encontraba en el lugar. Sin embargo, las causas de su fallecimiento aún son desconocidas.

Hasta el momento se conoce que la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía, junto a un fiscal del Departamento de Justicia y personal del Instituto de Ciencias Forense, estarán a cargo del caso de Rodríguez.

En ese sentido se aguarda para este lunes tener una información precisa de las causas de su fallecimiento.

EL PEDIDO DE LA VIUDA DE LALO RODRÍGUEZ

Tras la confirmación de su fallecimiento, fotografías del cuerpo del cantante de 64 años fueron difundidas en redes sociales, y algunas incluso fueron compartidas por algunos portales de noticias, lo cual causó la molestia de sus deudos.

Entre estos se encuentra la esposa del cantante, Wanda Torres, quien utilizó su perfil de Facebook para hacer un llamado a otros usuarios para que no compartan contenido relacionado con la muerte del cantante.

“Por favor, les pido con el corazón en la mano que dejen de estar pasando por las redes las últimas fotos de él”, solicitó la viuda del cantante.

Torres, quien cambió su foto de perfil por un lazo negro en señal de duelo, pidió respeto para su familia, quien atraviesa por un momento muy complicado. “Por la salud mental de mis hijos, nietos y la mía. Déjense de tanta morbosidad”, añadió la mujer.