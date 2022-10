El último 19 de octubre, Shakira hizo pública su nuevo sencillo, en colaboración con Ozuna: “Monotonía” vio la luz e inmediatamente se volvió tendencia en redes sociales y las plataformas de reproducción musical. Y es que se sabía en la previa que el tema estaba inspirado en su recientemente terminada relación con Gerard Piqué. A continuación te enumeraremos las 10 indirectas, bien directas, al futbolista del Barcelona en el nuevo hit de la colombiana.

Solo han pasado tres días desde el lanzamiento pero la canción ya superó las 36 millones de reproducciones en su canal de YouTube. La intriga y morbo que habían generado esta nueva canción a raíz de los trascendidos de que esta pieza musical sería la respuesta pública de la barranquillera a todo el desengaño amoroso que sufrió con el catalán, hicieron lo suyo.

En las siguientes líneas te mostraremos las diez referencias de la canción y el videoclip hacia su fallida relación con Gerard Piqué, la misma que ha estado enmarcada en las aparentes infidelidades que el deportista habría cometido .

Iniciaron su relación luego del Mundial de Sudáfrica 2010 (Foto: AFP)

LAS 10 INDIRECTAS DE SHAKIRA A GERARD PIQUÉ EN “MONOTONÍA”

LETRAS DIRECTAS

Al empezar el video, de fondo se oye “Te felicito” como clara referencia a que “Monotonía” es la continuación de la historia, su historia. La canción arranca de una forma muy directa: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

VESTIMENTA MUY PARECIDA

Si bien nunca se enseña el rostro de la persona, el individuo que dispara directamente al corazón de Shakira va vestido exactamente igual que Gerard Piqué en el videoclip de “Me enamoré” en 2017. Más directo no se puede ser.

LOCACIÓN DE INFIELES

El videoclip fue grabado a principios de septiembre en la ciudad barcelonesa de Manresa, elegida por un estudio como la localidad más infiel de España. Es decir...

AGUJERO EN EL PECHO

“Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”, declaraba ella misma a la revista Elle hace unas semanas haciendo referencia a la posibilidad de que se vuelva a enamorar. Pues en el videoclip ha aparecido con un agujero en el pecho y llevando su corazón en la mano. Ella misma ha señalado que este se irá reparando en parte con el amor y respaldo de sus millones de fans.

“ME DEJASTE POR TU NARCISISMO”

En la letra, Shakira habla de un momento clave en el que “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”. Sus fans han alegado que es un tipo de personalidad que define totalmente al futbolista del Barcelona; solo hay que entrar a su perfil de Instagram para ver como tiene decenas de publicaciones en las que muestra una necesidad excesiva de atención y admiración.

LA APARICIÓN DE UN CONEJO

En otro momento del video, Shakira aparece deambulando por las calles, tropezándose con personas que la ignoran y de fondo un hombre vestido de conejo. ¿Qué tiene que ver un conejo en la vida de Shakira y Piqué? La pareja adoptó un conejo de color blanco hace años, mascota que falleció el pasado año, hecho golpeó fuertemente a la colombiana.

DECEPCIÓN Y TRISTEZA

En otra parte de la canción, Shakira expresa su resignación y lamento: “Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”, canta “Shak”.

¿LA DECISIÓN DE TERMINAR LA RELACIÓN FUE DE ELLA?

Esa es la idea que queda con esta estrofa de “Monotonía”: “Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa movie ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario”.

CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

El vídeo termina con Shakira guardando su corazón en una caja fuerte. Una clara metáfora de que en estos momentos su corazón está completamente cerrado al amor a diferencia de su ex, que está viviendo un momento muy dulce al lado de la joven catalana Clara Chía Martí.

¿HA PERDIDO LA FE?

En los últimos segundos del clip, la artista camina hacia la libertad y al lado se puede ver la escultura de un dios griego. En el año 2013, la cantante afirmó que su amor por Piqué le había devuelto “la fe en Dios”. “Para mí, Piqué es la mejor forma de demostrar que Dios existe; me estaba volviendo agnóstica hasta que le conocí”, declaraba en aquella ocasión. ¿Le ha vuelto a dar la espalda a la fe?