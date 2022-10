Han vuelto a ser el centro de atención de la farándula peruana en los últimos días. Las conductoras Gisela Valcárcel y Magaly Medina se han enfrascadado nuevamente en una pelea a través de los programas en los que trabajan a raíz de los destapes de infidelidad que hizo la presentadora de “Magaly TV, la firme” y que tuvo como protagonistas a participantes de “El gran show”, reality que conduce “La señito”.

La conductora del espacio sabatino de América Televisión señaló en la última emisión de su programa que “La urraca” había sido malintencionada por la forma en la que abordó el caso de Melissa Paredes -con el “Gato” Cuba- y cómo señaló que Valcárcel apañó que se llevase a cabo una infidelidad dentro de su reality.

La respuesta de la periodista de espectáculo no se hizo esperar y a lo largo de toda esta semana ha estado replicándole con pullas y recordatorios de que Magaly no es en sí “la mala de la película”. Incluso rememoró las ocasiones en que defendió a Gisela a pesar de no ser amigas, sino todo lo contrario.

CUANDO MAGALY MEDINA DEFENDIÓ A GISELA VALCÁRCEL DE TULA RODRÍGUEZ

Magaly emitió el último martes imágenes de archivo de la controversial entrevista que la hizo a Tula Rodríguez y las preguntas que le realizó sobre el exesposo de Gisela, el fallecido productor de televisión, Javier Carmona.

“Acá no se ve con buenos ojos cuando le quitas el marido a alguien”, le señaló “La urraca” a la conductora de “En Boca de Todos”, hace varios años atrás.

Luego de este suceso, Magaly mostró imágenes posteriores de cuando “La señito” le envió un regalo por su cumpleaños con una tarjeta de saludo escrita de puño y letra por ella misma . Hecho que Medina tomó como un agradecimiento por lo realizado ante Tula.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel tienen una historia de enfrentamientos de antaño (Foto: Magaly Medina / Instagram / Gisela Valcárcel / Instagram)

MAGALY MEDINA DEFENDIÓ A GISELA Y A SU HIJA ETHEL POZO

Seguidamente, la conductora de ATV enseñó otras imágenes de archivo, ahora de este año, cuando el padre de Ethel Pozo, hija de Gisela, quiso comunicarse con Magaly para salir en su programa y hacer su descargo sobre la relación que tiene con su hija y la presentadora de realities.

“Este señor nos vino a rogar a que le demos pantalla pero acá lo ‘choteamos’. Un señor que solo aparece con la angurria de que su hija le dé plata... cuando no tuvo la hombría de ver por su hija en el pasado no nos parece correcto”, expresó Magaly.