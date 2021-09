Desde que comenzó a transmitirse la nueva versión de “Café con aroma de mujer” por Telemundo y RCN, las noches se han vuelto más interesantes para los televidentes, quienes no se pierden ninguno de los episodios de la telenovela que cuenta la historia de una recolectora de café llamada Gaviota con Sebastián Vallejo, uno de los miembros de las familias más poderosas del rubro caficultor.

MÁS INFORMACIÓN: La enseñanza que le dejó a Laura Londoño su personaje de Gaviota

Laura Londoño y William Levy interpretan a los protagonistas, quienes deberán superar diversos obstáculos para estar juntos, siendo el principal la presencia de la malvada Lucía Sanclemente, personaje interpretado por Carmen Villalobos. Esta villana se encargará de interponerse entre el amor de estas almas gemelas que pertenecen a mundos totalmente diferentes.

A raíz del gran trabajo en este remake de quien fuera protagonista de la saga “Sin senos no hay paraíso”, muchos en la calle la felicitan, aunque también se ha ganado el rechazo del público por sus maldades. Incluso varios consideran que a pesar de ser la mala, todos la quieren, quizá más que a la propia actriz principal.

Debido a las buenas opiniones que ha recibido la antagonista, dividiendo a la audiencia, te contamos qué opina la actriz que da vida a Gaviota sobre la posible ‘competencia’ con su compañera de rodaje.

"Café con aroma de mujer" está protagonizada por Laura Londoño y William Levy, junto con Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno en los roles antagónicos (Foto: RCN Televisión)

¿QUÉ DIJO LAURA LONDOÑO SOBRE SU ‘COMPETENCIA’ CON CARMEN VILLALOBOS?

La actriz señaló que está muy contenta por la aceptación que ha tenido en el público la nueva versión de la telenovela. Respecto a la ‘competencia’ con Carmen Villalobos en “Café con aroma de mujer”, Laura Londoño dijo que no ve nada malo en que los televidentes se hayan dividido a favor suyo por ser la buena y el de la antagonista.

“A mí eso me encanta que pase porque entonces hay personajes creíbles en cada bando. Que haya un personaje creíble de villana hace que tengamos entonces una protagonista que también tenga peso. Cuando tenemos una villana que no es lo suficientemente fuerte, entonces la protagonista tampoco va a tener esa fuerza porque no está luchando contra nada (…). Hay muchos gustos y no todo el mundo piensa igual”, señaló durante una entrevista con People en español.

Asimismo, la colombiana se refirió al personaje de la villana, pero desde su mirada como espectadora y dijo que en varias ocasiones entiende la reacción y comportamiento de Lucía, pues ha sufrido demasiado.

“Yo leía los libretos y muchas veces decía: ‘¡Ay Dios mío cómo es de mala Lucía, es terrible, no puede ser que esté haciendo esto!’ y luego como espectadora veo los capítulos al aire y veo a Lucía y muchas veces he dicho yo como Laura [Londoño]: ‘Pobrecita esa Lucía, ¿qué tal ese papá? La entiendo’”, manifestó la histrión de 33 años.

En “Café con aroma de mujer”, Lucía Sanclemente es la antagonista, es la mujer que se interpone entre ‘Gaviota’ y Sebastián (Foto: Carmen Villalobos/Instagram)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Este remake se estrenó el 10 de mayo de 2021 en Colombia, mientras que en Estados Unidos fue lanzado el 25 de mayo de 2021, fecha desde que la audiencia norteamericana de habla hispana la ha hecho suya.

HORARIO EN ESTADOS UNIDOS

El Estados Unidos, “Café con aroma de mujer” se emite a través de Telemundo de lunes a viernes a las 10:00 p.m. (hora del este).

HORARIO EN COLOMBIA