Hace unas semanas, Luisito Comunica se hizo tendencia tras narrar un episodio que, según él, vivió con la venezolana Lele Pons. Tras acusarla de “ser latina” solo “cuando le conviene”, seguidores de ambas figuras se mostraron sorprendidos y esperaron una declaración de la famosa influencer al respecto. Recientemente, ella ha respondido y parece que una reconciliación entre ambos está lejos de llegar.

A continuación, conoce todos los detalles acerca de la ‘rivalidad’ entre Lele Pons y Luisito Comunica.

LUISITO COMUNICA SOBRE LELE PONS

Hace unas semanas, durante la promoción de “Sonic 2, la película”, Luisito Comunica hizo unas polémicas declaraciones acerca de la influencer Lele Pons. En una entrevista que el mexicano concedió a Exa FM, habló sobre la presunta primera vez que conoció a la venezolana. De acuerdo con el youtuber, esto ocurrió en un evento hace varios años. Allí, Eleonora Pons Maronese, nombre real de la estrella de Internet, le habría negado el saludo.

“Hace muchos años, en un evento de youtubers, estaba Lele Pons, hoy en día es como cantante, hace muchas cosas. En ese entonces, Lele Pons todavía no se había puesto la playera de ‘soy latina’”, comenzó su relato la figura.

Inmediatamente, contó que la popular influencer se habría negado a hablar español: “Entonces digo... ella es Lele Pons, la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español, obviamente. Llego, me presento, saludando nada más porque estaba aburrido y me dice: ‘sorry, I don’t speak spanish’ (“no hablo español, lo siento”), y sigue en su teléfono”, contó Luisito.

“ES LATINA CUANDO LE CONVIENE”

Este hecho sorprendió al youtuber, pues “juraba que ella era venezolana”. De esta manera, el popular mexicano afirmó que ella era “latina cuando le conviene”: “Entiendo, seguramente estaba ocupada y no quería que la molestaran. Esta tremenda es latina cuando le conviene”, indicó.

Finalmente el joven se refirió a la evolución de la venezolana en redes sociales: “Pasan 1 año o 2 y en eso su descripción de Instagram: ‘Latina’. Siento que hubo un momento en que se puso de moda el decir ‘soy latino’, pero el mundo estadounidense todavía no era afín”, concluyó el mexicano, quien resaltó que sus declaraciones no eran realizadas para generar polémica, sino como parte de una mera anécdota.

LA RESPUESTA DE LELE PONS

La respuesta de Lele Pons tardó un par de semanas en llegar, pero fue contundente. En una reciente entrevista para “Radio Divaza”, la venezolana se mostró decepcionada y sorprendida por las palabras de su colega, a quien admiraba.

“Estaba en shock. ¿Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos, diga eso en una entrevista? Nunca he hablado mal de Luisito”, indicó la influencer.

En ese sentido, manifestó que ese supuesto encuentro nunca pasó y, por ello, Luisito mentía: “No, eso nunca pasó, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí, sabe que, cuando yo conozco a alguien nuevo, estoy dispuesta a saludar y hacer Tik Tok”, afirmó con seguridad la celebridad.

“ES HORRIBLE”

Tras su versión de los hechos, la venezolana afirmó que le parecía “horrible” que el mexicano se haya referido a ella y que “no tenía derecho” a etiquetarla: “Un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible (...) porque tú no me conoces, no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”, afirmó.

Por último, la popular figura de Internet aprovechó el espacio para dirigirse a sus fans y mandarles un mensaje de superación: “Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas, porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante. Defiéndete, valorízate”, concluyó.