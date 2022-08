La youtuber Lele Pons viene viviendo su propio cuento de hadas luego de que Guaynaa, el cantante portorriqueño de música urbana y su próximo esposo, le pidiese la mano en un concierto multitudinario. No obstante, a raíz de este paso en su relación, muchos internautas empezaron a cuestionar la calidad del noviazgo que tienen y se basaron en una entrevista que brindó la propia venezolana el 2021.

La también cantante y humorista, natural de Caracas, inmortalizó a través de sus redes sociales el momento en que su novio -con quien está desde aproximadamente diciembre del 2020- le pidió la mano: fue en el festival musical Tomorrowland.

“¡¡¡Nos vamos a casar!!!!❤️💍 Te amo con todo mi corazón @guaynaa !! ¡No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo! 100x SÍ!!!”, fue el mensaje que posteó en su Instagram el último domingo 31 de julio, acompañado del momento en que Guyanaa se arrodilla en el escenario para pedirle que sea su esposa.

USUARIOS EN REDES SOCIALES CREEN QUE LA RELACIÓN DE LELE PONS Y GUAYNAA NO ES NATURAL

Desde entonces, más de dos millones de seguidores de la influencer le dieron like a su publicación, pero varios detractores también empezaron a cuestionar la autenticidad del amor entre ambos, incluso llegaron a señalar que es más bien un acto de conveniencia o promocional.

La razón, además del “hate” que ha despertado la venezolana en varios usuarios de la red, es la forma en que se gestó la relación. Y es que quién estuvo detrás del otro fue Lele Pons sobre el intérprete de la popular “Rebota”.

Incluso algunos internautas creen que el cantautor boricua ha sido como hechizado por la también modelo y presentadora. Teorías que carecen de sustento pero que solo demuestran el desacuerdo que tienen muchos con la relación que mantienen ambas celebs.

Tienen una canción juntos: "Se te nota" (Foto: Lele Pons / Instagram)

LA FORMA EN QUE LELE PONS CONQUISTÓ A GUAYNAA

Durante una entrevista para el podcast del influencer Chente Ydrach en 2021 Lele reveló cómo logró conquistar a Guaynaa; la historia es de terror, llena de mentiras, manipulación, amenazas y montajes. De acuerdo con la influencer, tras su encuentro con el cantante se obsesionó, por lo que se fijó la meta de conquistarlo sin importar lo que tuviera que hacer.

En la entrevista explicó que solicitó a su amigo Sebastian Yatra hacer fiestas privadas en su casa e invitar a Guaynaa para tener el pretexto de verlo, situación ante la que el Yatra se negaba y sentía incómodo ya que no conocía al intérprete de ‘Rebota’. “No quiero saber si tiene novia o no, no me interesa, lo voy a hacer”, expresó Lele.

Además, agregó que en las fiesta jugaban “verdad o reto” y mediante mensajes amenazaba a los asistentes, también advertía que ella era la única que podía jugar e interactuar con él en los retos. “No lo reten con nadie en esta fiesta, solamente conmigo, que me bese y que me toque lo que sea”, comentó entre risas.

En otra ocasión ella viajó junto al cantante y su padre a Nueva York con la finalidad de relacionarse con su familia y demostrar que se llevaban bien; Lele consideraba que de esta forma ganaría puntos con el cantante.

A cualquier mínima petición o gusto de Guaynaa ella respondía de inmediato; sin embargo, nada de esto funcionó, el cantante puertorriqueño no mostraba interés por la influencer. Extrañamente a la semana su actitud cambió y fue él quien la invitó a salir. “No sé si fue por algo, si se dejó con una novia, pero él vino y fue mi oportunidad”, reveló.