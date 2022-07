Lili Estefan no solo destaca en el mundo del espectáculo por ser la presentadora del magazine “El Gordo y La Flaca”, sino por su “glamourosidad”, esa que le he permitido llevar una prolífica carrera como modelo y que la pone como una referente a la hora de hablar de moda y tendencias fashion. Así, no es raro que la cubana muestre en sus redes sociales sus mejores looks, muchos de ellos acompañados de lujosos bolsos, los mismo que a continuación te mostraremos.

LA COLECCIÓN DE BOLSOS DE LILI ESTEFAN

La celebs posee una amplia y lujosa colección de bolsos, entre las que destacan las de las marca Fendi y Chanel. Todas ellas con la siguiente particularidad: todas cuestan por encima de los 500 dólares.

La presentadora ha presumido en su cuenta de Instagram -en donde tiene más de 2 millones de seguidores- un bolso tipo canasta, de color negro y sin forro, de la marca Fandi. En la página oficial de la marca, se explica que este accesorio está hecho de plástico reciclado y su costo va de los 650 a los 920 dólares, según el tamaño.

La marca Fandi es una de sus preferidas (Foto: Lili Estefan / Instagram)

Con otra Fendi, con un estilo "tote bag", espaciosa, de color negro y con estampado de la marca en todo el exterior (Foto: Lili Estefan / Instagram)

En abril del 2020, la sobrina de Emilio Estefan se unió a la tendencia de redes sociales “Pillow Challenge”, pero para elevar un poco más su look añadió un cinturón, tacones, gafas de sol y una bolsa de Fendi rosada. Si bien este diseño ya está descontinuado, el modelo más parecido tiene un precio arriba de los mil 500 dólares.

Dentro de los modelos de Chanel, Estefan posee uno el modelo más clásico de esta firma, que es una pequeña cartera negra con cuadrados acolchonados y un broche del logo en medio.

Con el bolso de Chanel en versión gamuza (Foto: Lili Estefan / Instagram)

La conductora ha posado con dos versiones de esta bolsa en ocasiones diferentes: una con revestimiento de cuero y otra más, de gamuza. De acuerdo con la página oficial de Chanel, estos tiene un precio mayor a los 4 mil dólares, según el tamaño.

Con el mismo bolso en versión cuero (Foto: Lili Estefan / Instagram)

Ha habido ocasiones en los que la conductora, que radica en Estados Unidos, ha elaborado un outfit completamente de la marca de Chanel, el mismo que coronó con una bolsa en blanco y negro de la casa de modas francesa.

Luciendo su outfit completamente de Chanel (Foto: Lili Estefan / Instagram)

En otras situaciones ha optado por un bolsos más temáticos, como el “clutch” morado de la firma Yves Saint Laurent y una bolsa playera de Miu Miu, cuyo costo ronda los 800 dólares, según la página especializada Farfetch.

Con el "clutch" morado de la marca Yves Saint Laurent (Foto: Lili Estefan / Instagram)